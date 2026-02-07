24/7: Egy csirke, egy fa és egy színházigazgató

„Kinőtt a földből az év legjobb magyar filmje” – írja Kránicz Bence a Csendes barátról. A két főszereplő közül a visszafogottan csak a világ legnagyobb filmsztárjaként felvezetett, Ázsiában, Hollywoodban, és úgy néz ki, a rendező, Enyedi Ildikó révén most már Európában is otthonosan közlekedő Tony Leunggal interjút is készített.

Az igazi főszereplővel feltételezem, csak azért nem, mert egy fáról van szó.

Pálfi György Szemle-nyitó filmjében meg egy csirkéről (a cím szerint tyúkról), és gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki itt egy mintázatot kezd felfedezni. Adódik egy másik is: sokszor kérdezünk alkotókat arról, ki hogyan reagálja le a lehetetlen körülményt, hogy az állam csak kurzusfilmekre meg teljes blődlire szórja a pénzt, ha filmkészítésről van szó, de a szerzőitől a közönségfilmek készítőiig mindenki háta mögül szublimált azok közül, akik kihagyták a legutóbbi fideszes eredményvárót.

Bence most a Magyar Filmkritikusok Díjának átadása kapcsán lamentált a tavalyi filmtermésről, és hogy van-e ennek az áldatlan helyzetnek haszna. De aki hétvégére félig hibernált aggyal is darálható kikapcsolódást keres inkább, annak itt a februárban debütáló streamingsorozatok ajánlója, és melléteszem a januárit is: abból mostanra minden elstartolt, és nézhető.

A Katona (József Színház) éléről leköszönő Máté Gáborral Nagy Gergely Miklós kollégánk készített terjedelmes interjút, ami képek nélkül is három és fél oldal lenne egy napilapban. Például kiderül belőle, miben volt ügyes szakpolitikus Szalay-Bobrovniczky Alexandra, mielőtt Szentkirályi néven a Fidesz fővárosi cheerleadere lett, és megtiltották neki a hat szónál hosszabb mondatokat. Meg a lelépésről szóló, kiérlelt gondolatokat olvasva el lehet tűnődni azon, mikor jó átadni valamit, vagy azon, mit kell kezdeni azzal, amikor az ember benne van egy pillanatban, de közben kívülről látja magát benne, és megkérdezi, mit keres ott. Annak meg, aki évadról évadra ott teper, amikor megnyílik az aktuális jegykontingens, nyilván még tanulságosabb lesz:

rendezői kommentár néhány évtizedhez.

Igazából ez is mind közélet volt – minden az, a maga módján még a hosszú életű, csendes fa is –, de aki direktebb dózist keres, annak a héten indult választási véleményrovatunkat ajánlom, amelyben mostantól Kováts Eszter és Schultz Nóra hoznak témákat, szempontokat, érveket. Először is arról, mit csinál ügyesen a Mi Hazánk, illetve hogy a programját és arcait a hetekben prezentálni kezdő, de mégsem sokat mondó Tisza eddigi lépéseiből mi olvasható ki, és minek a nyomait keresse a szombati programpremier után, aki úri módon értékalapon nézelődik, netán elég rutinos állampolgár ahhoz, hogy tudja: nincs olyan, hogy valamivel mindenki nyer.

