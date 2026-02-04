45. magyar filmszemlefilmkritikafilmtvkritika
Így lehet izgalmasabb filmet csinálni egy tyúkról, mint a magyar történelem nagy hőseiről

A magyar filmeseknek, úgy tűnik, elege lett az emberi főhősökből: míg Enyedi Ildikó egy fában, addig Pálfi György egy tyúkban találta meg főszereplőjét, noha végsősoron mindketten emberségről mesélnek. A Tyúk áprilistól lesz látható a magyar mozikban, de a 45. Magyar Filmszemle nyitóestéjén már a magyar közönség előtt is bemutatkozott. Miért készít valaki filmet egy csirkéről, és hogy lesz az izgalmasabb, mint a végtelen állami támogatással készült történelmi hősfilmek? Kritika.

Pálfi György nem árul zsákbamacskát. Tyúk című új filmje, ahogy a cím is sejteti, egy tyúkról szól – jelentette be vidáman a 45. Magyar Filmszemle nyitóestéjén.

Előfordulhat, hogy a Hukkle, a Taxidermia, Az Úr hangja és a Mindörökké című filmek rendezője valamiféle piaci rést fedezett fel (háztáji csirkékről ugyanis kifejezetten kevés filmet találni, bár természetesen létezik a zsánernek szentelt Wikipédia-gyűjtőoldal), de még valószínűbb, hogy a közönséget nem a tyúk, hanem Pálfi vonzza.

A cikk tartalmából

Kritikánkból többek között kiderül, hogy

  • miért kényszerült Pálfi színészek helyett tyúkokkal forgatni,
  • hogy lehet bevonódni egy csirke lelkivilágába (!),
  • mi köze egy baromfi kalandjainak a görög drámákhoz,
  • és miben azonosul a rendező szárnyas főhősével.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

