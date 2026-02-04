Így lehet izgalmasabb filmet csinálni egy tyúkról, mint a magyar történelem nagy hőseiről

Pálfi György nem árul zsákbamacskát. Tyúk című új filmje, ahogy a cím is sejteti, egy tyúkról szól – jelentette be vidáman a 45. Magyar Filmszemle nyitóestéjén.
Előfordulhat, hogy a Hukkle, a Taxidermia, Az Úr hangja és a Mindörökké című filmek rendezője valamiféle piaci rést fedezett fel (háztáji csirkékről ugyanis kifejezetten kevés filmet találni, bár természetesen létezik a zsánernek szentelt Wikipédia-gyűjtőoldal), de még valószínűbb, hogy a közönséget nem a tyúk, hanem Pálfi vonzza.
A cikk tartalmából
Kritikánkból többek között kiderül, hogy
- miért kényszerült Pálfi színészek helyett tyúkokkal forgatni,
- hogy lehet bevonódni egy csirke lelkivilágába (!),
- mi köze egy baromfi kalandjainak a görög drámákhoz,
- és miben azonosul a rendező szárnyas főhősével.
