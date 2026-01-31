2025-ben ünnepeltük, mert még megünnepelhettük Tarr Béla hetvenedik születésnapját. És a magyar film 2025-ös éve Tarr Béla 2026. január 6-i halálával ért véget.
Nincs más lehetőségünk, mint a tavalyi évet Tarr felől nézni. Már csak azért sincsen, mert azt találjuk, annak ellenére, hogy Tarr Béla 2011-ben, A torinói ló bemutatásával lezárta filmkészítői pályafutását, nagyon is jelen volt a magyar filmben, annak 2025-ös évében is.
A cikk tartalmából
Cikkünkben sok egyéb mellett szó lesz arról, hogy
- hogyan volt jelen Tarr Béla szelleme 2025 magyar filmjeiben,
- mely magyar filmek állítják a világról, hogy Minden Rendben,
- mi a helyzet a Demjén-musical és a Hunyadi közönségsikerével,
- és hogy örüljünk vagy sem a független film kényszerű felvirágzásának.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek