A meleg hokisok a magyar nézőkhöz is elérnek – ezeket a sorozatokat nézzük februárban

Tavaly Amerikában nagy őrület alakult ki a Heated Rivalry – Forró viszályok hokisai körül, most a magyar streamingre is elér a sikersorozat. De nézhetünk szovjet rezsimmel hadakozó orvost, neonácikkal viaskodó mentősofőrt, és A Legyek Ura is sorozatfeldolgozást kap. Februári sorozatajánló.

Salvador (Netflix) Február 6. Mit tehet egy apa, amikor megtudja, hogy lánya nemcsak, hogy neonáci nézeteket vall, hanem be is lépett egy radikális csoportosulásba? A cikk tartalmából A cikkből többek közt kiderül: melyik sorozat tarolta le tavaly a közösségi médiát és a BookTokot is,

miért örülhetnek a hegymászás szerelmesei februárban,

miért vált rémálommá a fiatalabb Kennedy házassága,

és milyen lett az új A Legyek Ura-adaptáció.

