filmtvsorozatajánló
Kultúra

A meleg hokisok a magyar nézőkhöz is elérnek – ezeket a sorozatokat nézzük februárban

24.hu
2026. 02. 04. 11:53
Tavaly Amerikában nagy őrület alakult ki a Heated Rivalry – Forró viszályok hokisai körül, most a magyar streamingre is elér a sikersorozat. De nézhetünk szovjet rezsimmel hadakozó orvost, neonácikkal viaskodó mentősofőrt, és A Legyek Ura is sorozatfeldolgozást kap. Februári sorozatajánló.

Salvador (Netflix)

Február 6. 

Mit tehet egy apa, amikor megtudja, hogy lánya nemcsak, hogy neonáci nézeteket vall, hanem be is lépett egy radikális csoportosulásba?

A cikk tartalmából

A cikkből többek közt kiderül:

  • melyik sorozat tarolta le tavaly a közösségi médiát és a BookTokot is,
  • miért örülhetnek a hegymászás szerelmesei februárban,
  • miért vált rémálommá a fiatalabb Kennedy házassága,
  • és milyen lett az új A Legyek Ura-adaptáció.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy zuglói nyomozó kocsijából akart jelblokkolóval lopni egy grúz férfi, de gyorsan rájött, hogy rossz Skodát választott
A Nagy Ő: kínos hibát követett el Kriszta – pont azt rontotta el, amire Stohl András háklis
Epstein-botrány: volt felesége szerint Bill Gatesnek is felelnie kell
Megszakadt a toborzás a kecskeméti Mercedesnél a dolgozók szerint
Rezsistop: felmentik a teher alól Mészáros Lőrinc, az MVM, és az E.ON elosztócégeit, mindenki mást megsarcolnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik