Január a folytatások hónapja lesz, visszatérünk Westerosba és Bridgertonékhoz is

Vészhelyzet Pittsburghben 2. (HBO Max)

Január 8.

Carter, pontosabban Robinavitch doki visszatér: a Vészhelyzetre tagadhatatlanul építő, ám papíron attól teljesen különálló Vészhelyzet Pittsburghben olyan sikeresen indított, hogy be is rendelték a folytatást. A nosztalgia, úgy látszik, működött, Noah Wyle is kellő lelkesedéssel vette be ismét a sürgősségi osztályt, ezúttal már nem zöldfülű gyakornokként, mint a legendás kórházsorozatban, hanem osztályvezetőként. Ahogy kritikánkban írtuk, a Vészhelyzet Pittsburghben nem találta fel a spanyolviaszt, inkább kész receptből főz magabiztosan: egy kellően pörgős, izgalmas, sokszor tragikus és végig emberi kórházsorozat, amely most folytatást kap.

Minden történetnek két oldala van (Netflix)

Január 8.

Mi lehet kínosabb annál, amikor egy riporter kellemetlen kérdéseket tesz fel egy gyilkosság kapcsán a nyomozónak? Az, ha ők ketten házasok. A minden történetnek két oldala van épp erre az alaphelyzetre épít: Jack és Anna házaspárként rég elhidegültek egymástól, kapcsolatukat egy gyilkosság „rázza fel.” Mindketten nyomoznak, miközben mindketten egyre gyanúsabbak a másiknak, így egyrészt igyekeznek ellehetetleníteni a másikat, másrészt a saját igazukat és ártatlanságukat bebizonyítani. A sorozat alapjául Alice Feeney 2020-as regénye szolgált, a főszerepekben Thessa Thompson és Jon Bernthal látható.

Ezer bokszütés 2. (Disney+)

Január 9.

A tavaly márciusban debütáló Ezer bokszütés kapcsán írt kritikánkban az volt a legnagyobb kérdés, hogy vajon lehet-e Stephen Graham bokszolós sorozata az új Peaky Blinders? A hozzávalók adottak voltak: a kultikus birminghami sorozat atyja, Stephen Knight készítette, és benne volt minden, ami miatt méltó utód lehetett volna: viktoriánus Anglia, dráma, bűnügy és valóban létező alvilági figurák. A Negyven Elefánt nevű női bűnbandáról és a csupaszöklű boksz illegális viadalairól szóló sorozat végül korrekt élmény volt, ám egyelőre még nem állítható, hogy új klasszikus született volna, azt azonban már a finálé is elővetítette, hogy lesz folytatás.

Éjszakai szolgálat 2. (Amazon Prime)