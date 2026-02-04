Orbán Viktor döntött Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcégéről

Orbán Viktor miniszterelnök döntött a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárásának stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítéséről – derült ki a Magyar Közlönyből. Ez az a mátészalkai székhelyű agrárcég, amelyről a 24.hu írta meg, hogy az Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő rokonáé.

Az indoklás szerint a kormány agrárpolitikai és gazdasági szempontokat mérlegelve megállapította, hogy a Bászna Gabona Zrt. adósságainak rendezéséhez és hitelezőkkel való megegyezéséhez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik.

A cégnél – amelynél sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség – a kormány elrendelte, hogy a társaság ügyében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

A döntés azért is érdekes, mert egyelőre nyoma sincs annak, hogy bárki kezdeményezte volna a cég felszámolását. Bár az eljárás megindulását Gulyás Gergely is bejelentette, az illetékes bíróság tájékoztatása szerint a miniszter nem mondott igazat.

A Bászna Gabona Zrt.-vel szembeni követelésállomány a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség (MOSZ) ismeretei szerint meghaladja a tízmilliárd forintot – ennek jelentős része termelői követelés.

Mint megírtuk, a Bászna Gabona Zrt. fizetési gondjai gazdákat, vevőket és finanszírozókat egyaránt bizonytalanságba sodortak, és közraktári zárolások is indultak. A társaságot 2018 végén alapították, először még kft.-ként működött, majd zrt.-vé alakították. A cég 40 százalékos tulajdonosa Kósa Karolina Éva, Kósa Lajos fideszes politikus testvére volt. Neki volt a legnagyobb tulajdonrésze a tagok közül. Ráadásul korábban a politikus édesanyja is közvetett tulajdonos volt, ám később mindketten kiszálltak az üzletből. Azonban a vállalat nem távolodott el a fideszes politikus rokonságától: a jelenlegi tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor, a fideszes politikus egyik távoli rokona.

A társaság nyakig ül az adósságban, öt különböző banknak is tartozik. Azt is megírtuk, bár felszámolási eljárás nem, végrehajtás indult a céggel szemben.