Bár Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Bászna Zrt. ellen többen is felszámolást indítottak, az illetékes bíróság tájékoztatása szerint ez nem igaz

A csütörtöki kormányinfón is téma volt a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. várható csődje, illetve a károsultak lehetséges állami kárpótlása. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták az ügyben az agrárkamara elnökét. Ez alapján Gulyás Gergely azt mondta, a társasággal kapcsolatban felszámolási kérelmeket nyújtottak be.

Mindez egybevág azzal, hogy korábban Nagy István agrárminiszter bejelentette: a kormány már az agrárvállalat felszámolásának szabályairól is döntést hozott, hogy kárpótolni lehessen a károsultakat, akiknek terménnyel vagy pénzzel tartozik a Kósa Lajos rokonának tulajdonában álló társaság.

Ugyanakkor a Nyíregyházi Törvényszék lapunk megkeresésére adott tájékoztatása szerint nem igaz Gulyás Gergely állítása, a cég felszámolását csütörtökig senki sem kezdeményezte.

A bíróság megkeresésünkre közölte: