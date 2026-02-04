A kilométer-számlálót bámulta a sofőr, aki halálra gázolt egy kerékpárját toló személyt a felüljárón

A műszerfalon lévő kilométer-számlálót bámulta az az autós, aki 2024 novemberében halálra gázolt egy biciklist Kiskunhalason. A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt állítja bíróság elé a sofőrt.

Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a büntetlen előéletű férfi egy olyan kiskunhalasi felüljáróra hajtott fel a kocsijával, amelyen sem járda, sem a gyalogosok közlekedésére alkalmas útpadka nem volt.

A kiskunhalasi férfi nem előre nézett a felüljáró emelkedős részén, hanem a műszerfalon lévő kilométer-számlálót figyelte, kezelte, emiatt pedig elütötte az út jobb szélén, vele azonos irányba haladó, a kerékpárját toló személyt. Az áldozat olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a kórházba szállítása után meghalt.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ-előírást, amely szerint a közúti közlekedésben részt vevő személy köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést kért a tragédiát okozó sofőrre, azzal, hogy tiltsák el a közúti járművezetéstől.