Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

- RTL: Úgy megverhette a fóti gyermekotthon igazgatója az egyik neveltet, hogy az kórházba került.
- 10 református püspök, élükön Balog Zoltán, úgy érzi, gúnyt űzött a magyarokból a világszervezet.
- „A fideszes frakcióvezető nyilvánvalóan hazudott nekem” – botrányosan indult az év a győri közgyűlésben.
- Zelenszkij: Kész a megállapodás a biztonsági garanciákról. Az ukrán küldöttség az amerikaiakkal és az oroszokkal is tárgyalt, egyezség egyelőre csak Washingtonnal van.
- India nem vesz több orosz olajat, cserébe Trump csökkenti a vámokat.
- Trump: Én soha nem jártam az Epstein-szigeten, de a korrupt demokraták igen.
- Bondár Annával csak akkor fog kezet ellenfele, ha bocsánatot kér az ukrán néptől. Olekszandra Olijnyikova szerint orosz tenisztornán részt venni olyan, mint 1941-ben a náci Németországban szerepelni.
- Egy sérüléssel még nagyobb esélyt kaphat az olimpián a magyar műkorcsolyapáros.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 99-es autóbusz február 6. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.
Mai időjárás:
- Általában borult idő várható, többfelé havazára kell számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Balázs
Deviza középárfolyam:
- EUR 380,55
- USD 320,79
- CHF 413,98
- GBP 439,8
