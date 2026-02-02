Egy sérüléssel még nagyobb esélyt kaphat az olimpián a magyar műkorcsolyapáros

A kettős női tagja, Stellato-Dudek az elutazás előtti utolsó québeci edzések egyikén sérült meg. Hazájuk szövetsége nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mi történt,

ugyanakkor a párosversenyen való szereplésüket napról napra vizsgálják.

Márpedig az érintheti a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettőst is, a duó a várakozások szerint akár érmes is lehet – a rövidprogramot jövő vasárnap, a kűrt pedig február 16-án rendezik.

A legidősebb női korcsolya-világbajnok

A 42 éves Stellato-Dudek Chicagóban született, 2019 óta képviseli a kanadai színeket.

Szereplése a téli olimpia egyik leginspirálóbb története lehetne, hiszen a sportoló egy sikeres junior karrier után 16 évre otthagyta a műkorcsolyát, hogy aztán egy évtizeddel ezelőtt, 33 évesen visszatérjen.

Partnere, Maxime Deschamps oldalán háromszor nyertek kanadai bajnokságot, majd 2024-ben Montrealban megszerezték a világbajnoki címet (Stellato-Dudek ezzel a legidősebb női műkorcsolyázó, aki bármilyen szakágban világbajnoki címet nyert), tavaly pedig vb-ötödikek voltak.

A kanadaiak a négy évvel ezelőtti csapatversenyben negyedik voltak, és most dobogós helyezésben reménykednek.

A milánói játékokon pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a csapatversenyt, a párosok pénteken futják a rövidprogramot és vasárnap a kűrt. Trennt Michaud és Lia Pereira a másik kanadai páros, akik szóba jöhetnek.