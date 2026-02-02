téli olimpia 2026sérülésműkorcsolyadeanna stellato-dudek
Egy sérüléssel még nagyobb esélyt kaphat az olimpián a magyar műkorcsolyapáros

Deanna Stellato-Dudek and Maxime Deschamps of Canada skate their free program in the pairs competition during the ISU Grand Prix of Figure Skating 2025 Skate Canada International at the SaskTel Centre in Saskatoon, Saskatchewan, Canada on November 1, 2025.
Geoff Robins / AFP
Deanna Stellato-Dudek sérülés miatt visszalépett a csapatversenytől
2026. 02. 02. 21:56
A 2024-ben világbajnok kanadai műkorcsolyapáros, Deanna Stellato-Dudek és Maxime Deschamps sérülés miatt visszalépett a pénteken rajtoló milánói téli olimpia csapatversenyétől.

A kettős női tagja, Stellato-Dudek az elutazás előtti utolsó québeci edzések egyikén sérült meg. Hazájuk szövetsége nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mi történt,

ugyanakkor a párosversenyen való szereplésüket napról napra vizsgálják.

Márpedig az érintheti a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettőst is, a duó a várakozások szerint akár érmes is lehet – a rövidprogramot jövő vasárnap, a kűrt pedig február 16-án rendezik.

Budapest, 2026. január 21. A milánói-cortinai téli olimpiára készülő Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros edzésen a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban 2026. január 21-én. MTI/Illyés Tibor
Illyés Tibor / MTI Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei edzés közben

A legidősebb női korcsolya-világbajnok

A 42 éves Stellato-Dudek Chicagóban született, 2019 óta képviseli a kanadai színeket.

Szereplése a téli olimpia egyik leginspirálóbb története lehetne, hiszen a sportoló egy sikeres junior karrier után 16 évre otthagyta a műkorcsolyát, hogy aztán egy évtizeddel ezelőtt, 33 évesen visszatérjen.

Partnere, Maxime Deschamps oldalán háromszor nyertek kanadai bajnokságot, majd 2024-ben Montrealban megszerezték a világbajnoki címet (Stellato-Dudek ezzel a legidősebb női műkorcsolyázó, aki bármilyen szakágban világbajnoki címet nyert), tavaly pedig vb-ötödikek voltak.

A kanadaiak a négy évvel ezelőtti csapatversenyben negyedik voltak, és most dobogós helyezésben reménykednek.

A milánói játékokon pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a csapatversenyt, a párosok pénteken futják a rövidprogramot és vasárnap a kűrt. Trennt Michaud és Lia Pereira a másik kanadai páros, akik szóba jöhetnek.

