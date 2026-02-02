orosz-ukrán háborúvolodimir zelenskzijbiztonsági garancákukrajna
Zelenszkij: Kész a megállapodás a biztonsági garanciákról

Volodimir Zelenszkij
Yauhen Yerchak / Anadolu / Getty Images)
admin Rugli Tamás
2026. 02. 02. 19:24
Az ukrán küldöttség az amerikaiakkal és az oroszokkal is tárgyalt.

Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn, azt követően, hogy befejezte az egyeztetést  az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.

Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat

– jegyezte az MTI híradása szerintaz ukrán elnök, aki külön hangsúlyozta, hogy az ukrán delegáció az amerikaiakkal külön kétoldalú tárgyalást folytat pluszban. í

Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon. Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!

– zárta szavait.

