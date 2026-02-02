10 református püspök, élükön Balog Zoltán, úgy érzi, gúnyt űzött a magyarokból a világszervezet

A Magyar Református Egyház felülvizsgálja a Református Egyházak Világközösségében (REV) betöltött tagságát, írta a reformatus.hu oldal. A kilépési szándékot a világszervezet ideológiai egyoldalúságával és az érdemi teológiai párbeszéd hiányával indokolják.

A magyarországi és határon túli református egyházközösségek vezetői azt sérelmezik, hogy a magyar reformátusokat sértő mondatok kerültek a REV által jegyzett egyik kiadványba. Tíz Kárpát-medencei református egyházkerület emiatt írt közös levelet, amelyben tiltakoznak a magyar reformátusokkal szembeni „tiszteletlen és gúnyos hangnem miatt”.

A levél végén Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöknek neve szerepel az első helyen, de az aláírók között van a Dunántúli és az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is.

A levél szerint a Kárpát-medencei református közösségek aktívan figyelemmel követték a Református Egyházak Világközösségének október 14. és 23. között tartott nagygyűlését. A thaiföldi eseményen öt delegáltjuk is részt vett.

Elfogadhatatlannak tartjuk a thaiföldi nagygyűlés előtti hetekben, az Accrai Hitvallás 20. évfordulója alkalmából megjelentetett A birodalom megremegett. Egy hitvallás születése (The Empire Trembled. The birth of a Confession) c. kiadványt. A magyar református közösség az accrai nagygyűlésen és azt követően is következetesen kifejezte aggályait a 2004-ben elfogadott dokumentum hitvallási státuszát illetően. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk, hogy az accrai dokumentumban megfogalmazott gondolatok közösségünk számos tagja számára fontosak és meghatározóak. Elutasítjuk azonban a tavaly ősszel, a 20. évforduló alkalmával közreadott kiadványban a magyar reformátusokkal kapcsolatban megfogalmazott tiszteletlen és gúnyos hangnemet

– írták.

Balogék a következő mondatokat kifogásolták:

Magyarország hagyományokba burkolózott, félve az ortodoxia elvesztésétől, de még jobban attól, hogy elveszíti jelentőségét… Magyarország tradicionalistái megtorpantak, könnyek szöktek a szemükbe. Félünk, hogy elveszítjük ortodoxiánkat. De talán összekevertük Isten rendjét a birodalom uralmával.

Mint írták, tájékoztatást kértek arról, hogy a REV által jegyzett kiadványba hogyan kerülhettek bele ezek a mondatok: „Nyomatékosan kérjük, hogy a közösségünk nevében készülő kiadványok és dokumentumok legyenek tisztelettel azokkal szemben is, akik eltérő álláspontot képviselnek. Hisszük, hogy csak az ilyen hozzáállás szolgálhatja bármilyen valódi közösség alapját”.

Azt is megjegyezték, hogy a thaiföldi nagygyűlésen felszólalók többsége egyoldalú ideológiai nézőpontot képviselt, és az érdemi teológiai párbeszéd elmaradt. „Különösen is aggályosnak tartjuk a bioetikai és erkölcsi kérdések körül kialakult, a közösségünk megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést. A közös teológiai diszkusszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába.”

A levél szerint a Magyar Református Egyház több mint száz éve olyan közösséghez csatlakozott, amely tisztelettel viseltetett a Szentírás és az elfogadott teológiai és etikai álláspontok iránt. „Úgy látjuk, hogy jelenleg ez a szervezet sem a biblikus megközelítést, sem református hitvallásainkat, sem egyházunkat nem tartja tiszteletben. Tagságunkat illetően súlyos döntést kell hoznunk, ezért ezt megelőzően kezdeményezünk teológiai és szervezeti kérdésekről párbeszédet a REV globális és regionális vezetőségével” – írták.