Puskaporos kampánylégkörben indult a győri önkormányzat idei első közgyűlése. A kisebbségben lévő ellenzéki Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) frakciója által támogatott Pintér Bence polgármester a költségvetési vitában alkalmazott, a Fideszt blokkoló módszerhez hasonló manőverrel élt, hogy keresztülhúzza a többségben lévő Fidesz szándékait. Fekete Dávid kormánypárti frakcióvezető nem jelent meg az ülésen, (mivel a Külügyminisztériumban tárgyalt az Audi vezetőivel), de fideszes képviselőtársai több rejtélyes szóbeli előterjesztést is beadtak. Így például Boncsarovszky Péter az átláthatóságról, illetve a kötelmekről, Borsi Róbert pedig egy bizonyos, meg nem nevezett fegyelmi eljárással kapcsolatban adott be érdemben nem részletezett szóbeli előterjesztést.

A polgármester a frakcióvezető távollétére, illetve arra hivatkozva, hogy a képviselők nem voltak hajlandóak felfedni az előterjesztéseik pontos tárgyát, először szünetet rendelt el, aztán elnapolta az ülést. A városvezető később azt állította, korábban a közgyűlésről szóló tárgyalásukon Fekete

azt a konkrét ígéretet tette nekem, hogy a mai közgyűlésre nem fognak váratlan javaslatokkal készülni, nem fogják módosítani a napirendet. A fideszes frakcióvezető nyilvánvalóan hazudott nekem

– fogalmazott Pintér Bence.

Az elégedetlen többségi frakció politikusai viszont azt hangoztatták, hogy a közgyűlés elnapolása nem volt indokolt, hiszen egy képviselő távolléte önmagában nem teszi határozatképtelenné az ülést, illetve a szóbeli előterjesztést elég a napirendre vétel után megindokolni.

Az ügyrendi vita mögött az bújik meg, hogy az ellenzéki polgármester kínos, kellemetlen ügyekben szeretné vitára, illetve állásfoglalásra kényszeríteni a Fidesz helyi parlamenti képviselőjelöltjét, aki ezúttal programjára hivatkozva „igazolt hiányzással” ki tudott térni ez elől.