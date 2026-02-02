Felfüggesztették a fóti gyermekotthon igazgatóját, mert a gyanú szerint úgy megverhette az egyik rábízott gyereket, hogy az kórházba került. Az ügyről beszámoló RTL egy olyan személytől értesült az ügyről, akinek ismerőse a fóti gyermekközpontban dolgozik. Az általa elmondottakat a rendőrség nem kommentálta, ugyanakkor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közölte, hogy az intézményvezetőt „mentesítették a munkavégzés alól”.

Közölték továbbá azt is, hogy az ügyben rendőrségi feljelentés született, valamint belső vizsgálat is indult.

Az RTL információi szerint az ügy a napokban történt, a nekik nyilatkozó informátor tudta meg, hogy történt egy kórház általi feljelentés, mert bántalmazás ért egy speciális otthonban nevelkedő gyereket. A kórházban a gyerek elmondta, hogy az igazgató bántalmazta, mire az intézmény hivatalból feljelentést tett. A csatorna információi szerint a rendőrség azóta volt kint a fóti intézményben.

Lefoglalták a szervert, amin a kamerafelvételek vannak, és az ismerős azt mondta, hogy pont ennek a napnak a felvétele nem volt meg

– mondta még el a csatorna informátora.

A sértettet a Heim Pál Gyermekkórházban ápolják, állapotáról az intézmény nem adott tájékoztatást.

A Szőlő utcában is dolgozott az igazgató

Az szintén kiderült a csatorna riportjából, hogy a most felfüggesztett vezető korábban oktatási vezetőként dolgozott a nemrég egyik napról a másikra bezárt Szőló utcai javítóintézetben, ebből következően éveken át közvetlen munkatársa volt a tavaly májusban letartóztatott Juhász Péter Pálnak, de információk szerint néhány éve a vezetői pozíciót is ambícionálta.

A férfit nem először függesztik fel a pozíciójából: korábban egy autista nevelt bántalmazása miatt keveredett gyanúba, a rendőrség azonban úgy ítélte meg, hogy abban az ügyben nem követett el bűncselekményt.