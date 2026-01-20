magyar pétergazdaegressy mátyásdonald trump
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.20.

2026. 01. 20. 20:32
  • Közleményt adott ki Egressy Mátyás családja: valószínűleg a fiú zuhant a Dunába
  • Az MSZP elnöke tegezve dicsérte fel Lázár Jánost, meg is ajándékozták egymást, a miniszter pedig megkövette magát
  • Trump Grönland kapcsán nem zárta ki az erő alkalmazását sem – reagáltak az európai vezetők
  • Szőlő utcai javító: 60 ember munka nélkül
  • Összeszólalkozott Magyar Péter a gazdatüntetés résztvevőivel Strasbourgban
  • Orbán Viktor: a Mercosur-megállapodást sosem hagyjuk jóvá
  • Magyar Péter: a Tisza ellenzi a Mercosur-megállapodást, a Fidesz támogatta, most meg sunnyog
  • Hivatalos: Tóth Alexet leigazolta a Bournemouth
  • Őrült csatában, ötméteresekkel Eb-elődöntős a magyar vízilabda-válogatott

Imre Bence (b) és Sipos Adrián (k, hátul), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (k)
