A védő pocsék liverpooli idénye a világbajnoki szereplésbe került

A Liverpoolba tavaly nyáron szerződő védő többször is megsérült az idény során, nem is tudott játékba lendülni, sokszor Szoboszlai Dominik pótolta távollétében. Amikor játszott, akkor sem tudott mindig meggyőző teljesítményt nyújtani, ezért kerülhetett végül ki a vb-keretből. Csapattársai közül viszont Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is ott lesz a tornán.

A legnagyobb sztár rajtuk kívül a 32 éves Memphis Depay, aki 55 góljával a holland válogatott legeredményesebb játékosa, de comb- és vádlisérülésekkel küzd, és az elmúlt két hónapban mindössze két mérkőzésen állt be csereként brazil klubjában, a Corinthiansban.

Hollandia az F csoportba kapott besorolást, ahol június 14-én Japán ellen játssza első mérkőzését, hat nappal később Svédország, június 26-án pedig Tunézia lesz az ellenfele.