A védő pocsék liverpooli idénye a világbajnoki szereplésbe került

A Liverpoolba tavaly nyáron szerződő védő többször is megsérült az idény során, nem is tudott játékba lendülni, sokszor Szoboszlai Dominik pótolta távollétében. Amikor játszott, akkor sem tudott mindig meggyőző teljesítményt nyújtani, ezért kerülhetett végül ki a vb-keretből. Csapattársai közül viszont Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is ott lesz a tornán.
A legnagyobb sztár rajtuk kívül a 32 éves Memphis Depay, aki 55 góljával a holland válogatott legeredményesebb játékosa, de comb- és vádlisérülésekkel küzd, és az elmúlt két hónapban mindössze két mérkőzésen állt be csereként brazil klubjában, a Corinthiansban.
Hollandia az F csoportba kapott besorolást, ahol június 14-én Japán ellen játssza első mérkőzését, hat nappal később Svédország, június 26-án pedig Tunézia lesz az ellenfele.
Hollandia világbajnoki kerete
kapusok: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)
védők: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Nathan Aké (Manchester City), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jorrel Hato (Chelsea)
középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Ryan Gravenberch (Liverpool), Mats Wieffer (Brighton), Quinten Timber (Olympique Marseille), Guus Til (PSV Eindhoven), Crysencio Summerville (West Ham United)
támadók: Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam), Donyell Malen (AS Roma), Cody Gakpo (Liverpool), Nia Lang (Galatasaray), Justin Kluivert (Bournemouth), Brian Brobbey (Sunderland)