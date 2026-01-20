Az MSZP elnöke tegezve dicsérte fel Lázár Jánost, meg is ajándékozták egymást, a miniszter pedig megkövette magát

Rég nem látott fideszes és szocialista összeborulás történt Csepelen. Az MSZP elnöke, Komjáthi Imre ugyanis megjelent Lázár János mai csepeli fórumán, és tegezve dicsérte meg a fideszes minisztert. A dicséretet azért szólt, mert Lázár János – Komjáthi Imre elmondása szerint – anno kiállt egy olyan ember, akit kirúgtak a Continentalból. Komjáthi egy pólót is adott Lázárnak, aki ezt el is fogadta. A politikusok kezet is fogtak. Komjáthi megragadva az alkalmat, azt kérdezte Lázártól, hogy eleget tett-e Mészáros Lőrinc a korábbi felhívásnak, azaz odajárult-e a közöshöz, és befizette-e, amit elvárnak tőle.

Erre Lázár azt mondta, „nem szabad irigynek lenni, nem vagyunk kommunisták, ha valaki sikeres, azt tiszteletben tartom.” Ezután azt mondta Lázár, hogy aki Fidesz kormány alatt gazdagodott meg, azoknak többet kell vállalniuk. „Ki fogom belőlük taposni, abban biztos lehetsz” – tette hozzá.

A nagyvállalatokról is kérdezte Lázárt Komjáthi, mert a szocialista politikus nem érti, hogy miért kapnak olyan gigacégek százmilliárdot meghaladó állami támogatást, mint a Samsung. Lázár erre azt mondta, hogy szükség van a nagytőkére, jó, hogy német óriáscégek itt vannak, sokan elégedettek miatta, kérdés az, hogy kell-e tovább támogatni őket, vagy sem. Lázárt azt mondta: a kis-, és közepes vállalatoknak kell többet adni.

Ezután Lázár reagált Komjáthi kritikájára, ugyanis az MSZP-s felidézte a miniszter elhíresült mondatát, amikor azt mondta: „aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Annak annyi az élete.”

Lázár azt mondta, hogy akkor rosszul mondott el valami szerinte fontosat. A miniszter azt akarta „megpendíteni”, hogyha valakinek van lakása, vagyona, az nem véletlenül van. Szüleire hivatkozott, akik „spóroltak, végigmelózták az életüket”, épp emiatt „nem véletlen lett lakásuk, mert marha sokat dolgoztak” Hozzátette: „sose néztem le senkit.” Lázár korábban azt is mondta: „én nem szégyellem, hogy a Fidesz átvette sok mindenben a MSZP programját.”

Komjáthi végül nem is távozott üres kézzel: kapott Lázártól egy „Jobbra át” –feliratú pólót, amit kézfogás és taps közepette át is vett.

Lázár János ezután kapott több kritikus kérdést is. Kérdezték a minisztert a Benes-dekrétumokról, illetve hogy egy „nemzeti kormány” hogyan barátkozhat Robert Ficóval. Lázár János azt mondta, hogy a Benes-dekrétumok ügyét jogsegéllyel kell rendezni, de a nemzetpolitikát nem lehet számonkérni Orbán Viktoro. „Senki nem hiszi el ebben az országban, hogy Orbán Viktor nem nemzeti politikát csinál.” Lázár szerint asztal mellett megállapodást kötni, és el kell fogadni korábban Szlovákia területén, ebbe pedig beletartozik a Benes-dekrétumok. Megkérdezték azt is, hogy mit szól ahhoz, hogy a Tisza Párt meghekkelte a Fidesz választási szlogenjét („A biztos választás”). „Emberek vagyunk, hibázunk” – mondta erre Lázár János, majd hozzátette: „Nagyon jól tették, hogy lefoglalták (a domain-t – a szerk.)”, mert a miniszter szerint így többször hangzik el, hogy a Fidesz a biztos választás. A rossz PISA-eredményekre azt mondta, hogy „nem a gyerek buták, meg kell kérdezni a tanárokat”, mert politikusok nem értenek az oktatási rendszerhez.