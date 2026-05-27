Újbuda polgármestere állandó rendőrőrs felállítását kezdeményezi a Kelenföldi pályaudvaron a belügyminiszternél

Újbuda önkormányzata a lakosokat foglalkoztató közterületi problémákra és aggodalmakra reagálva azonnali, határozott közbiztonsági intézkedésekről döntött – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a XI. kerületi önkormányzat.

László Imre polgármester rendkívüli egyeztetést folytatott a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányságával, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel. Újbuda saját, dedikált közterületi akciócsoportot hoz létre a problémás zónák felszámolására, a polgármester pedig a belügyminiszternél kezdeményezi egy állandó rendőrőrs felállítását a Kelenföldi pályaudvaron.

A közlemény szerint az egyeztetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a megelőzés és a gyors reagálás érdekében növelni kell a közterületi jelenlétet, ezért a következő időszakban:

növekszik a járőrözések száma, különös tekintettel a lakossági panaszokkal érintett területeken.

Megerősített gyalogos járőrszolgálat indul a leginkább érintett köztereken.

Az Újbudai Közterület-felügyelet – szorosan együttműködve a rendőrséggel – egy új akciócsoportot hoz létre, amely célzott és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a problémás gócpontokban.

Fokozott ellenőrzések indulnak a forgalmas közlekedési csomópontok környezetében.

László Imre továbbá arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a fővárosi kezelésű területeket a jövőben a kerület kezelhesse, átadva az erre biztosított forrásokat is.