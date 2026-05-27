lászló imreújbudarendőrőrsbelügyminiszter
Belföld

Újbuda polgármestere állandó rendőrőrs felállítását kezdeményezi a Kelenföldi pályaudvaron a belügyminiszternél

Varga Jennifer / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 05. 27. 15:25
Varga Jennifer / 24.hu
Azonnali és határozott közbiztonsági intézkedésekről döntött a XI. kerület.

Újbuda önkormányzata a lakosokat foglalkoztató közterületi problémákra és aggodalmakra reagálva azonnali, határozott közbiztonsági intézkedésekről döntött – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a XI. kerületi önkormányzat.

László Imre polgármester rendkívüli egyeztetést folytatott a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányságával, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel. Újbuda saját, dedikált közterületi akciócsoportot hoz létre a problémás zónák felszámolására, a polgármester pedig a belügyminiszternél kezdeményezi egy állandó rendőrőrs felállítását a Kelenföldi pályaudvaron.

A közlemény szerint az egyeztetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a megelőzés és a gyors reagálás érdekében növelni kell a közterületi jelenlétet, ezért a következő időszakban:

  • növekszik a járőrözések száma, különös tekintettel a lakossági panaszokkal érintett területeken.
  • Megerősített gyalogos járőrszolgálat indul a leginkább érintett köztereken.
  • Az Újbudai Közterület-felügyelet – szorosan együttműködve a rendőrséggel – egy új akciócsoportot hoz létre, amely célzott és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a problémás gócpontokban.
  • Fokozott ellenőrzések indulnak a forgalmas közlekedési csomópontok környezetében.

László Imre továbbá arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a fővárosi kezelésű területeket a jövőben a kerület kezelhesse, átadva az erre biztosított forrásokat is.

Kapcsolódó
Vízbe dobott székek, felrúgott növények és asztalok: letarolták a Bikás park teraszait
Az elkövetőt elfogták, állítólag pszichiátrián kezelik.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Reggel vagy este kell locsolni a paradicsomot? Meglepő, mennyit számít
Közelednek a viharok: mutatjuk, mit okoz a mai hidegfront
Kiszökött lovak okoztak tragédiát a 26-os főúton
Kvíz: Ballag már a vén diák – mennyire emlékszel a ballagási dalokra?
Kiss Ambrus: Félreértették a taxisok a javaslatot, ami miatt Budapest blokádját helyezték kilátásba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik