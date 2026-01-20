Jogutód nélkül szűnik meg a Szőlő utcai javítóintézet

Pintér Sándor belügyminiszter 2026. március 14-i határnappal jogutód nélkül szünteti meg a – 12 éves kortól – letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A Magyar Közlönyben korábban megjelent a döntés a bezárásról, a szaktárca kedden reggel közölte: miként számolják fel az intézményt.

Azt írták, hogy amikor a büntetés-végrehajtás december 10-én átvette a Budapesti Javítóintézetet, 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva. Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves.

Felsorolták bűneiket

A belügyminisztérium közleményében külön kitért arra is, hogy a bíróságok az alábbi bűncselekmények: 31 fiatalkorút rablás; hat fiút emberölés kísérlete; négy-négy főt szexuális erőszak, illetve lopás; két-két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve jármű önkényes elvétele; egy-egy fiatalt terrorcselekmény előkészülete, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, emberölés előkészülete, személyi szabadság megsértése, zsarolás, garázdaság, kerítés, illetve egyedi azonosítójellel való visszaélés elkövetése megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.

Keddig minden bentlakót elszállítanak

A rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogva tartott fiatalkorúak átszállítása más javítóintézetekbe január 20-án, kedden befejeződik. Ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez. A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását, az ingatlan vagyonkezelői jogának, a számlák megszüntetésének előkészítését.

Magyar Péter: A bűnöket nem lehet eltüntetni

A Tisza Párt elnöke a Szőlő utcai javítóintézet bezárásának hírére úgy reagált, hogy rájuk marad a bűnök feltárása, a működő gyermekvédelem kiépítése.

Azt hiszik, ha eltüntetik az embertelenség szimbólumát, akkor a szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket. De sem az ott elkövetett bűnöket, sem a bicskei áldozatok fájdalmát nem fogják tudni ezzel eltüntetni

– tette hozzá Magyar Péter.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, valamint az élettársát, a gyermekvédelemben felnőtt, az intézetben dolgozó A.-t tavaly májusban tartóztatták le. A gyanú szerint bűncselekmények sorát követték el, köztük gyermekotthonokban nevelkedett, fiatal nőket futtattak prostituáltként. A múlt héten egy olyan dokumentum is előkerült, amely szerint a kormány már 2013-ban tudott arról, hogy mi folyik az intézmény falai között.