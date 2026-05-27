Meghalt az Emily Párizsban ALS-ben szenvedő színésze

Meghalt Pierre Deny francia színész, akit a nemzetközi közönség leginkább az Emily Párizsban című Netflix-sorozatból ismerhetett – írta meg a Daily Mail. A 69 éves Deny a központi idegrendszert megtámadó amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) nevű betegségben szenvedett, amelyben az életvégi döntés jogáért küzdő, 2024-ben meghalt Karsai Dániel alkotmányjogász is. A laphoz eljutott közleményben azt írják, gyors lefolyású volt a betegsége.

A színész a népszerű sorozat harmadik és negyedik évadában tűnt fel, és az Emily egyik barátnőjével randizó francia férfi apját alakította. Franciaországban rendkívül foglalkoztatott színész volt, a Miénk a holnap című kórházi szappanoperának például több mint 500 epizódjában szerepelt. A halálhír nyomán számos egykori kollégája megemlékezett róla a közösségi médiában

Pierre, hét éven át forgattunk együtt, együtt jártunk a vonattal, együtt ebédeltünk a kantinban. Néha bizalmas dolgokat osztottunk meg egymással, meghívtuk egymást vendégségbe, és gratuláltam neked rejtett főzőtehetségedhez; megismertük egymás lányait, tapsoltunk a színházban, és többnyire »Doktor«-nak szólítottuk egymást. És még mennyi minden más… Majdnem egy évtizednyi közös élet, amelynek nem lett volna szabad ilyen gyorsan és ilyen brutálisan véget érnie. A lányaidra gondolok és az ő rendkívüli bátorságukra. Rád gondolok, az utolsó látogatásomra és a csillogó szemeidre. Nyugodj békében, Dr. Dumaze

– búcsúzott tőle például Luce Mouchel, akivel a Miénk a holnapban szerepeltek együtt.

