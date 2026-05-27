Victoria Beckham egész életében úgy érezte, hogy nem elég jó

admin Besenyei Balázs
2026. 05. 27. 15:25
Mike Marsland / WireImage

Egy új interjúban a The Times lapnak Victoria Beckham azt nyilatkozta, hogy az éveken át tartó önbizalomhiánya után már kezdi elfogadni magát.

Egész életemben úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó

– magyarázza, hozzátéve, hogy az a jó az öregedésben, hogy már nem érdekli, mások mit mondanak vagy gondolnak róla.

Amikor az újság az öregedéshez és ötvenes éveinek megéléséről kérdezte, az egykori Spice Girl azt felelte: élete jelentős részét úgy töltötte, hogy „nem tetszett neki, ahogy kinéz”, noha mára elfogadta ezt.

A most 52 éves Victoria Beckham elárulta, hogy manapság keményebben edz a teremben, mint 20 vagy 30 évesen.

Csak azért, mert idősebb vagy, nem jelenti azt, hogy korlátozva vagy abban, hogy mit tehetsz. Nagy dolgokat érhetsz el, ahogy öregszel.

Mennyi pénze van Victoria Beckhamnek?

David Beckham és felesége, Victoria Beckham együttes vagyona a becslések szerint 1,185 milliárd fontra (nagyjából 491 milliárd forint) emelkedett a lap szerint.

Miközben a családi viszályok sem kerülték el a famíliát:

