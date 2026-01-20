Összeszólalkozott Magyar Péter a gazdatüntetés résztvevőivel Strasbourgban

Kedden az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén, Strasbourgban tüntettek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen, miután az Európai Unió és a dél-amerikai közös piaci szövetség hosszú tárgyalásokat követően, szombaton szabadkereskedelmi megállapodását írt alá.

A tüntetésen megjelent Magyar Péter, a Tisza elnöke, akit egy DPK-s sálat viselő résztvevő, valamint társa felkérdezett. „Mikor álltál ki a gazdák mellett? Egy éve küzdünk, soha nem láttunk, most meg eljöttél” – vágták a fejéhez a megafonos Szarvas Szilveszter videójában, melyben Magyar válaszát hallani sem lehet, mivel a tüntetők túlkiabálják.

Magyar később élő bejelentkezésében azt mondta: a magyar kormány és a Fidesz maguk helyett, állami pénzen utaztatott ki néhány propagandistát.

Itt vannak a Megafon propagandistái és a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcosok. Úgy tesznek, mintha itt tüntetne a Fidesz

– mondta a helyszínről Magyar, akit Bóna Szabolcs, a Tisza agrárpolitikusa, csornai képviselőjelöltje, valamint Tarr Zoltán EP-képviselő, budapesti képviselőjelölt is elkísért a tüntetésre.

A szabadkereskedelmi szerződést még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek: a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja a megállapodást, de Magyar szerint az veszélyes a magyar agráriumra és az európai termelőkre.

Ha az EP és a nemzeti parlamentek ratifikálják a megállapodást, egy több mint 700 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezet jön létre Európa és Latin-Amerika részvételével, melynek lehetséges hatásairól itt írtunk bővebben.