Nyolc éven át trükközött fiktív számlákkal egy baromfi-feldolgozó, 378 milliót spóroltak vele

Letartóztatott a Szolnoki Járásbíróság egy férfit, aki hozzátartozóival együtt 378 millió forintot meghaladó összeggel csökkentette jogellenesen a fizetendő adójukat – közölte közleményében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A vádhatóság minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyebeli, 49 éves férfi 2018-től kezdve szervezője egy olyan céghálózatnak, amely baromfi-feldolgozási, csomagolási és logisztikai szolgáltatást nyújtott megrendelők felé.

A megrendelőkkel három gazdasági társaság állt – időben egymást követve – vállalkozási szerződésben, és nyújtott szolgáltatást. A férfi rávette a hozzátartozóit a gazdasági társaságok megalapítására, illetve a vezető tisztségviselői megbízás elfogadására, és megállapodott az ügyvezetőkkel abban, hogy a társaságok nevében eljár. A valós tevékenységet végző cégek alvállalkozóktól szereztek be a kibocsátott számlákkal hasonló összegű és azonos szolgáltatási körű fiktív számlákat, amelyek mögött valós teljesítés nem volt.

378 milliós adócsalás

A számlabefogadó, haszonhúzó gazdasági társaságok ezen számlák általánosforgalmiadó-tartalmát áfa-bevallásaikban levonták, ezzel csökkentették a fizetendő adójukat, nyolcéves működésük alatt mintegy 378 millió forinttal. Az adócsökkentést kisebb részben a bevallási kötelezettség elmulasztásával is elérték. A nyomozó hatóság vagyoni jellegű kényszerintézkedései gépjárműveket, készpénzt és bankszámlát is érintettek. Az ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a többszörös halmazat miatt a kiszabható büntetés nagyságára (5–15 évig terjedő szabadságvesztés) figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Emellett megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné a még ki nem hallgatott emberek befolyásolásával, okiratok, tárgyi bizonyítékok, vagyonelkobzás alá eső dolgok elrejtésével vagy megsemmisítésével. A férfi büntetett előéletű, jelen cselekményt a megalapozott gyanú szerint két felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, így a bűnismétlés veszélye is fennáll. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását.