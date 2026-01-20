Közleményt adott ki Egressy Mátyás családja: valószínű a fiú zuhant a Dunába

Az Mtk Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg Egressy Mátyás a szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról leesett személy.

Sajtóhírek szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, amikor egy test a Lánchídról a Dunába zuhant. A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amelyet a 18 éves fiatal édesapja azonosított. A BRFK keddi közleménye tovább erősíti a feltételezést, hogy Egressy Mátyás lehetett az, aki a Dunába esett. A hatóságok hivatalosan mindaddig eltűnt személyként tartják nyilván, amíg nem kerül elő a holttest. Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az RTL Híradó szerint iskolája kitűzte a fekete zászlót, asztalra tett fényképe előtt mécseseket gyújtottak.

A család és a teniszklub azt írja, hogy „fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával, mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra. Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat”. A sajtótól azt kérik, hogy

ne keressék sem a Családot, a barátokat, sem Klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a 18 éves fiú körözését, aki 2026. január 17-én, 2 óra után, egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A police.hu most azt írja, hogy már a Dunában is keresik Egressy Mátyást, de a kutatást az újra erősödő jégzajlás nehezíti.

A BRFK korábban azt kérte, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Nagyon-nagyon sok olyan kórkép van, amelyik zavart tudatállapotot tud okozni, aminek semmi köze nincs a kábítószer használatához – ezt mondta a 24.hu-nak Zacher Gábor azzal kapcsolatban, hogy szombaton hajnalban egy szórakozóhelyről eltűnt Egressy Mátyás, akit azóta sem találnak. A toxikológus szerint egyáltalán nem biztos, hogy drog miatt zavart az eltűnt 18 éves Egressy Mátyás