Az adidas családi és közösségi fesztivállá alakítja Budapestet a BL-döntő hetében

Május utolsó hetében a sportvilág Budapestre figyel, a magyar fővárosban rendezik meg ugyanis a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A május 30-i, Paris Saint-Germain–Arsenal összecsapás azonban nem lesz egyedi esemény a magyar fővárosban, erről az adidas, a sorozat partnere és hivatalos labdaszállítója gondoskodik. Monumentális fényinstallációk, legendák mérkőzése, AI-alapú élmények és teljes belvárosi vizuális átalakulás várja a szurkolókat és a turistákat.

A budapesti kampány egy olyan, már bevált receptet követ, amelyet az adidas az elmúlt években Münchenben és Londonban fejlesztett tökélyre: a futballt közösségi élménnyé, a várost pedig játszótérré alakítja.

Nemzetközi minta, budapesti karakter

2025-ben a müncheni Allianz Arena adott otthont a PSG-Inter (5-0) döntőnek, akkor az adidas a fenntartható és aktív városi életre helyezte a hangsúlyt. A Mastercarddal és München városával partnerségben helyi sportprogramokat indított, hogy egészséges, aktív életmódra ösztönözze a német fiatalokat, emellett az Olympiapark-fesztivál néven szurkolói központokat hozott létre, ahol az óriáskivetítős meccsnézést élőzenei koncertek előzték meg.

Egy évvel korábban Londonban (ahol a Wembley Stadionban a Real Madrid 2-0-ra verte a Borussia Dortmundot) az adidas a meccslabda csillagos dizájnját tükröző, ordító oroszlánokat ábrázoló óriásgrafikákkal árasztotta el az angol fővárost. Emellett társadalmi célú összefogást is hirdetett, és a hivatalos labdákból származó globális nettó árbevétel 1%-át közvetlenül a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítését célzó Common Goal mozgalomnak adományozta.

Középpontban az ikonikus helyszínek és közösségi terek

De mi várható Budapesten? Nos, ahogy az adidas korábban már bebizonyította, képes arra, hogy egy BL-döntőt és annak környékét komplett közösségi élménnyé, városi fesztivállá alakítsa, így ebben most sem lesz hiány. Így aztán a kifejezetten a magyar fővárosra szabott koncepció az ikonikus helyszínekkel – Duna-parttal, történelmi épületekkel és a belvárosi utcák sajátos hangulatával – ígér családi szórakozást.

A program egyik leglátványosabb eleme a május 29-i 3D-s installáció lesz, amely megvilágítja Budapest ikonikus épületeinek homlokzatait. Ennek során a Keleti pályaudvar homlokzata, illetve az Andrássy út / Bajcsy-Zsilinszky út / Erzsébet tér találkozásánál álló kör alakú irodaház külseje digitális vászonná alakul át, melyen mozgó fényinstallációk és futballtematikájú animációk jelennek meg.

A projekt egyik legérdekesebb eleme, hogy az adidas nemcsak sporteseményként, hanem urbánus és családi kulturális eseményként kezeli a BL-döntőt.

Ennek egyik központja a Fashion Street lesz, ahol az Arsenalhoz kapcsolódó kreatív elemek, streetwear-hatások, vizuálok és mezinstallációk jelennek meg.

Mozgó reklámfelületté alakul a városi tömegközlekedés egy része is, az 1-es, 4-es és 6-os villamosok teljes járműborítású Bajnokok Ligája-designként közlekednek.

Visszatérnek a legendák

A nosztalgia szintén fontos szerepet kap a közösségi programok között a Papp László Sportarénában megrendezendő Ultimate Champions Legends Tournament, amelyen korábbi Bajnokok Ligája-sztárok lépnek pályára.

Az adidas jóvoltából ott lesz a Barcelona a Real Madrid és az Inter portugál klasszisának, Luis Figo, a horvátok vb-ezüstérmes klasszisa, Ivan Rakitic, illetve minden idők egyik legjobb jobbhátvédje, a kétszeres világbajnok, vb-ezüstérmes, 142-szeres brazil válogatott Cafú is – ők megmérkőznek a Juhász Roland irányította magyar válogatottal.

A mérkőzés célja nem csupán a szórakoztatás, hanem az is, hogy a különböző generációk – gyerekek, szülők és nagyszülők – közös futballélményben találkozzanak.

Interaktív, családbarát programok az adidas szervezésében

A budapesti programok egyik legfontosabb eleme a közösségi élmény. Az Andrássy Hub, valamint a Váci utcai adidas üzletben megvalósuló események mini futballélmény-parkokká alakulnak át, ahol a látogatók aktív résztvevői lehetnek az eseményeknek.

Freestyle-versenyek, podcastközvetítések, AI-alapú fotóinstallációk, Sub Soccer kihívások és élő DJ-szettek várják majd a látogatókat – mindez az adidas szervezésében, nyitott, befogadó városi térben.

A BL-döntő hetében Budapest így nemcsak egy mérkőzés helyszíne lesz, hanem egy olyan közösségi fesztiválé, ahol a futball összeköt, élményt ad, és családilag minden korosztály számára emlékezetes pillanatokat teremt.