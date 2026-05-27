Halálra gázolt egy férfit a HÉV Óbudán

Ismét tragikus baleset történt a H5-ös HÉV vonalán szerda reggel: Csillaghegy és Békásmegyer között egy férfit gázolt halálra a szerelvény – közölte a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság.

Ahogy a bejegyzés is megjegyzi, március végén egy 14 éves fiút ütött el a HÉV, aki a fülhallgatója és a telefonja miatt nem észlelte a közeledő vonatot. A gyerek pár nappal később belehalt a sérüléseibe.

A mostani balesetről nem közölt részleteket a hatóság, ám azt hozzátették, hogy a fülhallgatók és a mobiltelefonok képesek teljesen kizárni a külvilágot, ami életveszélyes lehet, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy a vasúti átjárókhoz érve mindig vegyék le a fülest és tegyék el a telefont, mert a vonat nem tud azonnal megállni.