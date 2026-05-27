Tarr Zoltán kedden bejelentette, hogy költségvetési biztost neveznek ki a közmédia vagyonát és munkavállalóit tömörítő MTVA-hoz, és az annak ellenőrzéséért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH). A társadalmi kapcsolatokért és kulturáért felelős miniszter azt mondta: Kármán András pénzügyminiszterrel azért döntöttek a költségvetési biztos kirendeléséről, mert súlyos aggályok vetődtek fel a közmédia gazdálkodásával kapcsolatban. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága ugyanis aznap nem fogadta el az NMHH törvényjavaslatát a 2025-ös költségvetési zárszámadásáról.

Az NMHH a költségvetési biztos kirendelésének tervéről a sajtóból értesült, a kormányzat részéről eddig nem érkezett megkeresés hozzájuk az ügyben – közölték a 24.hu megkeresésére.

Jelenleg – az államháztartásról szóló törvény ismeretében – nem látjuk, hogy miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy esetleg költségvetési felügyelő a megjelölt szervekhez. Az NMHH és az MTVA működése egyébként transzparens, és a jövőre nézve is együttműködési készségünket fejezzük ki minden olyan eljárás, vizsgálat tekintetében, amely megfelel a jogszabályoknak

– írták.