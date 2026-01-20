Orbán Viktor: a Mercosur-megállapodást sosem hagyjuk jóvá

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter szerint a Tisza ellenzi a Mercosur-megállapodást, a Fidesz támogatta, most meg sunnyog.

Orbán a gazdáknak azt üzente: tartsanak ki, őket most becsapták. Hangsúlyozta: azért dühösek a gazdák, mert nemcsak ellenükben hoztak egy döntést, hanem még „hülyének is nézték őket”, és ki akarják őket cselezni.

Emlékeztetett: a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Orbán hozzátette: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki a nemzeti parlamenteket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván, hogy addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

„Ezért dühösek a gazdák, tehát nemcsak a Mercosur gazdasági kérdéseiről van szó, nemcsak a mezőgazdaság jövőjéről, hanem arról is, hogy átverték a gazdákat, kikerülik a nemzeti parlamenteket, és a gazdák számára hátrányos, sérelmes döntéseket hoznak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért tüntetnek most Strasbourgban és követelik Ursula Von der Leyen lemondását. „Igazuk is van” – jegyezte meg.

Megírtuk: 25 évnyi tárgyalás után jóváhagyták az Európai Unió országai a Mercosur-kereskedelmi megállapodást.

A Mercosur (magyarul Dél-amerikai Közös Piac) egy regionális gazdasági-kereskedelmi szövetség Dél-Amerikában, amelynek teljes jogú tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay. A Mercosur államai bizonyos értelemben az Európai Unióhoz hasonlóan működnek együtt: közös külső vámtarifát alkalmaznak, a tagállamok között szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben, a szövetség a gazdaságon belül elsősorban a mezőgazdaságra, a nyersanyagokra és az ipari termékekre fókuszál. A Politicónak nyilatkozó négy diplomáciai forrás azt közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak minősített többsége jóváhagyta az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.

Az egyezménnyel kapcsolatos aggodalmak mások mellett abból táplálkoznak, hogy a Mercosur-országok, legfőképp Brazília és Argentína olcsón, nagy volumenben termelnek marhahúst, baromfit, cukrot, szóját. Az aggodalmakat részben igazolja, hogy az EU-ban szigorúbbak az állatvédelmi szabályok és a környezetvédelmi előírások, valamint a növényvédő szerekre vonatkozó korlátozások. Az egyezmény ellen tiltakozók félelme, hogy az olcsó importáru majd lenyomja az árakat, ami ellehetetleníti az európai gazdákat.