Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 19., hétfő
Friss hírek
- Az eltűnt Egressy Mátyás még nincs meg, fals információ terjedt az interneten.
- Több mint 40 milliós állami pénzt kapott a fideszes Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa.
- Kéthétnyi összecsapás után megállapodott a szíriai elnök az ország negyedét uralmuk alatt tartó kurdokkal.
- Összeütközött két vonat Spanyolországban, legalább 21-en meghaltak.
- Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai László. A megyeszékhelyen járt egyetemre, itt publikálta első műveit.
- Bartucz a végén megbabonázta az olaszokat, nyert és már középdöntős a kéziválogatott.
- Nem jött össze a történelmi siker, kikapott a magyar pólóválogatott Szerbiától.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pótlóbusz közlekedik pénteken Vésztő és Gyoma között számos vonat helyett. Részletek.
BKK
- A 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.
Mai időjárás:
- Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul.
- Késő estére -15 és -4 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Sára
- Márió
Deviza középárfolyam:
- EUR 385,95
- USD 332,46
- CHF 414,38
- GBP 445,4
+1
Kapcsolódó
Mesterséges intelligenciával jósolná meg egy magyar közvélemény-kutató, ki nyer áprilisban
A kérdezőbiztos kiváltható, a válaszadó nem: mesterséges intelligenciára épülő robotasszisztenssel készít közvélemény-kutatásokat a Minerva Intézet.