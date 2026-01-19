reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 01. 19. 06:59
2026. január 19., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pótlóbusz közlekedik pénteken Vésztő és Gyoma között számos vonat helyett. Részletek.

BKK

  • 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.

 

Mai időjárás:

  •  Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul.
  • Késő estére -15 és -4 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Sára
  • Márió

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,95
  • USD 332,46
  • CHF 414,38
  • GBP 445,4

 

+1

