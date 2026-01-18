Kéthétnyi összecsapás után megállapodott a szíriai elnök az ország negyedét uralmuk alatt tartó kurdokkal

A szíriai állami média jelentése szerint a szíriai kormány azonnali hatállyal országos tűzszünetet hirdetett a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erőkkel (SDF), ezzel szinte teljes mértékben átvette az irányítást az ország felett – írta a BBC.

A tűzszünet véget vett a nagyjából két hete dúló harcoknak, és része egy átfogóbb, 14 pontos megállapodásnak, amely tartalmazza azt is, hogy az SDF a szíriai katonai és állami intézményrendszer részévé válik.

A kurd erők a szír rendszer részévé válnak

Az SDF katonai és biztonsági személyzetét az átvilágítást követően integrálják a szíriai védelmi és belügyminisztériumokba, míg Damaszkusz átveszi a felelősséget a börtönökért és fogolytáborokért, ahol az Iszlám Állam tízezernyi külföldi harcosát és családtagjaikat tartják fogva.

Ahmed es-Saraa szír elnök arról beszélt a bejelentéskor – amit Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottjával való találkozója előzött meg –, hogy a szíriai állami szervek a megállapodás következtében visszaszerzik az ellenőrzést az ország mintegy negyedét kitevő három kormányzóság és az ezekben található polgári intézmények, határátkelőhelyek, valamint az ország területén található fő olaj- és gázmezők felett.

Mazlúm Abdi, az SDF parancsnoka is hivatalos volt a bejelentésre, de az időjárási körülmények miatt nem tudott odautazni, mondta a szír elnök.

Elakadt tárgyalások

A kurd vezetésű erők úgy egy évtizeddel ezelőtt, a szíriai polgárháború alatt hozták létre autonóm közigazgatásukat az Egyesült Államok határozott támogatásával, amely felfegyverezte és kiképezte az SDF-et, mint fő helyi partnerét az Iszlám Állam elleni harcban. Az amerikai támogatás segítségével kiűzték az ISIS-t Szíria északkeleti részéről, és átvette az irányítást nem csak a kurd, hanem az arab többségű területeken is.

Damaszkusz most megerősítette azon ígéretét, hogy elismeri a kurd kulturális és nyelvi jogokat, beleértve a kurd nyelv hivatalos státuszának megadását és a kurd újév nemzeti ünneppé nyilvánítását. A megállapodás megerősíti Szíria részvételét az USA, Iszlám Állam elleni koalíciójában.

A megegyezést megelőzően hónapokig tárgyaltak a felek, de ez a folyamat elakadt.