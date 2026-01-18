krasznahorkai lászlóbotka lászlószegeddíszpolgár
Kultúra

Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai László

Krasznahorkai Lászlót Szeged díszpolgárának jelölte Botka László polgármester.
Marjai János / 24.hu
24.hu
2026. 01. 18. 19:47
Krasznahorkai Lászlót Szeged díszpolgárának jelölte Botka László polgármester.
Marjai János / 24.hu

Krasznahorkai Lászlót jelölöm Szeged új díszpolgárának. A Nobel-díjas író elfogadta a címet, és itt lesz május 22-én a Szeged Napi Díszközgyűlésen

írta Botka László, Szeged polgármestere a Facebook-oldalán.

A tavaly irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett író bár Gyulán született – szülői házánál pár napja avattak emléktáblát –, ott végezte gimnáziumi tanulmányai is még, „Szegeden kezdte egyetemi tanulmányait, itt publikálta első műveit” – ezzel indokolta meg a döntését Botka, illetve még azzal, hogy:

Művei, tanítása a mi európai, magyar szegediségünk. Büszkék vagyunk Rá, és hálásak vagyunk Neki!

Az író első elbeszélése a Mozgó Világban jelent meg a ‘70-es évek végén, Tebenned hittem címmel, első regénye az 1985-ös Sátántangó volt, melyet azóta több mint egy tucatnyi nyelvre lefordítottak, és amiből a napokban elhunyt Tarr Béla készített filmet később, ahogy több más Krasznahorkai-műből is (a hamarosan szegedi díszpolgár búcsúját barátjától itt olvashatja).

A magyar nemzet biztonsága

Krasznahorkai László legutóbbi regénye nem sokkal azután jelent meg, hogy kiderült, ő kapja a Nobelt, A magyar nemzet biztonsága című könyvről írt kritikánkat itt olvashatja el, legutóbbi interjúnkat a szerzővel pedig itt találja.

