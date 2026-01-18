sportkézilabdachema rodríguezférfi kézilabda-eb 2026
Kézilabda-Eb: Olaszország-Magyarország (élő)

A magyar válogatott a Himnuszt hallgatja a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án.
Hegedüs Róbert / MTI
admin Futó Csaba
2026. 01. 18. 20:14FRISSÍTVE: 2026. 01. 18. 20:38
Második mérkőzését játssza a kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a lengyelek elleni győzelemmel kezdte a tornát. Egy újabb siker továbbjutást érne a középdöntős szakaszba.

Márpedig erre minden esély megvan, ugyanis az eddigi 17 egymás elleni mérkőzés mindegyikét Magyarország nyerte.

Nem találkozik túl sűrűn egymással a két csapat: 2018-ban és 2019-ben Eb-selejtezőn verte a magyar válogatott Olaszországot, azt megelőzően pedig 2005-ben futottak össze a felek.

Az olasz kézilabdában komoly építkezés zajlik, és ugyan a keret többségét még mindig az olasz bajnokságból érkezők teszik ki, találunk a Füchse Berlinben játszó és más Bundesliga-csapatokból, vagy a francia ligából érkező kéziseket is.  A szövetségi kapitány pedig az a Bob Hanning, aki a Füchse igazgatója.

Az olasz és a lengyel teljesen különböző csapat, különböző stílussal, de ehhez kell alkalmazkodnunk

– mondta az MTI-nek Chema Rodríguez, a magyar csapat szövetségi kapitánya, aki erős válogatottnak tartja az olaszt, amely nagyon magasra feltolt, nyitott védekezést alkalmaz, ezzel igyekszik folyamatosan nyomás alatt tartani ellenfelét. Támadásban nagyon keményen játszanak egy az egy ellen, de reményei szerint csapata az alapos felkészülésnek köszönhetően készen áll majd a mérkőzésre.

8'

3-4

Potyognak a gólok, Fazekas újabb labdaeladása után megint Mengon a gólszerző, de jön Imre Bence és kiegyenlít. Utána még labdát is szerzett, a levegőből lopta le a szélsőnek passzolt lasztit, majd Rosta centerből visszaveszi a vezetést. Emberelőnyben folytatjuk.

6'

2-2

Palasics lábbal mutatta be a második védését is, hogy aztán Fazekas már nekünk szerezzen vezetést. Palasics ezután Pirani próbálkozását hárította, de Fazekas eladta a labdát támadásban. Mengon góllal is büntetett.

4'

1-1

Romei kapott sárgát, majd Fazekas játszotta meg a magyar szabaddobás után Szitát, aki a második próbálkozását már gólra váltotta a meccsen.

3'

1-0

Palasics védése az első említésre méltó jelenet, majd meg is szerezte a labdát a magyar védelem. A túloldalon Szita vállalkozott lövésre, de az olasz kapus is a helyén. Savani tört be jobb oldalon, így az olaszoké az első gól.

1'

Megy a meccs!

Fehérben a magyar, kékben az olasz válogatott. A rivális vezetheti az első támadást.

20:17

A kapitány reméli, elfáradnak majd az olaszok

Ha támadásban egy az egy ellen játszol, védekezésben pedig három-hármas felállásban, szinte ugyanazokkal a játékosokkal, akkor általában elfáradsz a meccs során, de nem mindig van így. Fizikálisan nagyon jók az olaszok, de reméljük, hogy valamikor elfáradnak majd

– nyilatkozta a meccs előtt Chema Rodríguez.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (j) a férfi kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében, a Horvátország - Magyarország mérkőzésen Zágrábban, a Zágráb Arénában 2025. január 28-án.
Illyés Tibor / MTI
20:12

Izland már továbbjutott a csoportból

Izland 31-23-ra legyőzte Lengyelországot a magyar érdekeltségű csoport második fordulójában, ezzel biztosította középdöntőbe jutását.

A Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson ezúttal nem talált a hálóba, a Szeged irányítója, Janus Dadi Smárason pedig egy góllal zárt. Csapatuk az első körben az olaszokat győzte le, kedden 20.30-tól pedig a magyarok ellen zárja a csoportkört.

Az északmacedónok megőrizték esélyüket a továbbjutásra, mivel az olimpiai és világbajnok Dániától elszenvedett vereség után döntetlent játszottak a portugálokkal. A lengyelekhez hasonlóan Montenegró is másodszor kapott ki – a Feröer-szigetektől 13 góllal –, ezzel ugyancsak biztos búcsúzónak tekinthető.

