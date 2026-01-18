Második mérkőzését játssza a kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a lengyelek elleni győzelemmel kezdte a tornát. Egy újabb siker továbbjutást érne a középdöntős szakaszba.

Márpedig erre minden esély megvan, ugyanis az eddigi 17 egymás elleni mérkőzés mindegyikét Magyarország nyerte.

Nem találkozik túl sűrűn egymással a két csapat: 2018-ban és 2019-ben Eb-selejtezőn verte a magyar válogatott Olaszországot, azt megelőzően pedig 2005-ben futottak össze a felek.

Az olasz kézilabdában komoly építkezés zajlik, és ugyan a keret többségét még mindig az olasz bajnokságból érkezők teszik ki, találunk a Füchse Berlinben játszó és más Bundesliga-csapatokból, vagy a francia ligából érkező kéziseket is. A szövetségi kapitány pedig az a Bob Hanning, aki a Füchse igazgatója.

Az olasz és a lengyel teljesen különböző csapat, különböző stílussal, de ehhez kell alkalmazkodnunk

– mondta az MTI-nek Chema Rodríguez, a magyar csapat szövetségi kapitánya, aki erős válogatottnak tartja az olaszt, amely nagyon magasra feltolt, nyitott védekezést alkalmaz, ezzel igyekszik folyamatosan nyomás alatt tartani ellenfelét. Támadásban nagyon keményen játszanak egy az egy ellen, de reményei szerint csapata az alapos felkészülésnek köszönhetően készen áll majd a mérkőzésre.