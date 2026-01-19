Összeütközött két vonat Spanyolországban, legalább 21 halott

Súlyos vonatszerencsétlenség történt Spanyolország déli részén Cordoba közelében: kisiklott a Malagából Madridba tartó nagysebességű expresszvonat és a másik pályán a szemből érkező vonatba rohant – írta a CNN.

Legalább 21-en meghaltak és 73-an megsérültek, de félő, hogy a végső adatok ennél nagyobbak lehetnek az andalúz egészségügyi miniszter szerint. A kisiklott szerelvényen legalább 300-an utaztak, a másik vonaton pedig száz körül lehetett az utasok száma.

A nagysebességű vonatforgalmat Madrid és Andalúzia között felfüggesztették a baleset miatt.