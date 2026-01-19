vonatbalesetspanyolországvonatszerencsétlenség
Nagyvilág

Összeütközött két vonat Spanyolországban, legalább 21 halott

AFP
24.hu
2026. 01. 19. 06:01
AFP

Súlyos vonatszerencsétlenség történt Spanyolország déli részén Cordoba közelében: kisiklott a Malagából Madridba tartó nagysebességű expresszvonat és a másik pályán a szemből érkező vonatba rohant – írta a CNN.

Legalább 21-en meghaltak és 73-an megsérültek, de félő, hogy a végső adatok ennél nagyobbak lehetnek az andalúz egészségügyi miniszter szerint. A kisiklott szerelvényen legalább 300-an utaztak, a másik vonaton pedig száz körül lehetett az utasok száma.

A nagysebességű vonatforgalmat Madrid és Andalúzia között felfüggesztették a baleset miatt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lázadás után megrohamozott egy börtönt a guatemalai rendőrség
Még szimbolikusan se adhatja át Nobel-díját Trumpnak Machado
Készenlétbe helyeztek 1500 katonát a Minnesota állambeli ICE-ellenes tüntetések miatt
Republikánus házelnök: Trump az erő pozíciójából törekszik a békére, és néha elragadtatja magát
Blikk: Téves információ terjed az eltűnt Egressy Mátyással kapcsolatban, az édesapja is nyilatkozott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik