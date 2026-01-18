alapítványi támgoatásradics bélatradíciókért alapítvány
Több mint 40 milliós állami pénzt kapott a fideszes Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa

2026. 01. 18. 19:49
A Fidesz egyik fővárosi képviselőjelöltjének alapítványa több tízmillió forintot kapott az elmúlt években – részben állami forrásból. Vezetője az a Radics Béla, aki jelenleg a fővárosi képviselőtestület tagja, és az áprilisi választáson a 8. és 9. kerületben indul a kormánypárt színeiben.

Radics vagyonnyilatkozata szerint egy nyomdaipari céget vezet, az RTL Híradó kutatása alapján azonban egy alapítványa is van.

A Tradíciókért Alapítvány hivatalosan egy belvárosi címen van bejelentve, ám ott valójában egy székhelyszolgáltató cég működik. Az RTL Híradó szerint a lakásba több mint 5000 céget regisztráltak.

Az alapítvány azonban nemcsak a bejelentett működési helyén, hanem a weboldalán sem elérhető. Az oldalon annyi olvasható, hogy az karbantartás miatt átmenetileg nem működik. Az internetes archívum szerint a „karbantartás” évek óta tart, már 2024-ben is a látogatók türelmét kérték.

Az RTL birtokába jutott dokumentumok szerint a szervezet számára azonban nem jelentett gondot az elérhetetlenség, így is jelentős pályázati forráshoz jutott:

  • az Erasmus+ programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,
  • a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,
  • a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,
  • a kultúrától és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.

Az elmúlt három évben így összesen majd 43 millió forintra rúgott Radics szervezetének költségvetési támogatása.

A Híradó kereste a képviselőjelöltet, de válaszokat nem kapott.

