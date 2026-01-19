Kedves, kissé steril női hang köszönt, amikor felveszem a telefonomat: közvélemény-kutatással kapcsolatban hív. Ellentétben az emberek majd 90 százalékával, én nem teszem le egyből. Méghozzá azért nem, mert ezúttal alkalmam nyílik kipróbálni, milyen egy mesterségesintelligencia-asszisztenssel élőben telefonálni.

Elsőre egészen jó, emberszerű a hang és a hangsúlyozás. Korrekt módon tájékoztat a mesterséges mivoltáról is. Az alapadataim tisztázása után fociról kérdez. Láttam-e meccset az elmúlt egy hónapban? Élőben vagy képernyőn? Növelném, fenntartanám vagy inkább csökkenteném a futball kiemelt támogatását? Aztán rátérünk Orbán Viktorra, a 2022-es és a 2026-os parlamenti választásokra is.

Az első bökkenő akkor adódik, amikor egy kicsit nagyobb szünetet tartok a válaszadásban. Ekkor kíméletlenül megszakítja a gondolkodásomat, és felteszi a következő kérdést. Visszatérhetünk-e az előző kérdésre? – puhatolózom, de válasz helyett máris jön a következő kérdés. Hát akkor – úgy tűnik – nem. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy kérdésre nem válaszoltam. Bezzeg ő feltűnően hosszú szüneteket tart, mielőtt feltenné a következő kérdést – ő diktálja a tempót. Megyünk tovább: karácsony, ajándékozás, adakozás. A „kis színes” témaváltás után újra visszatérünk a belpolitikára: Tisza Párt, állítólagos adóemelés, a saját és a szomszédom feltételezett pártpreferenciája. Végül eljutunk a klasszikus „ha most vasárnap országgyűlési választások lennének, ön melyik pártra adná a szavazatát” kérdéshez is. Zárásképpen arról érdeklődik, milyen érzés volt mesterségesintelligencia-asszisztenssel telefonálni. Összességében nem rossz, de azért van még hova fejlődni.

Nem mindig világos, hol a mondat vége

Ezt Pohly Ferenc, a Minerva Intézet ügyvezető igazgatója is elismeri: értekezleteik egyik visszatérő témája, hogy miként lehetne pontosabban felismerni a beszéd végét.

Rá kell jönnünk, hogy a válaszadó mikor teszi ki a mondat végi pontot. Én is megfigyeltem: ha én tartok olyan hosszú szüneteket két mondatom között, mint ő, akkor már sokszor továbblép. A másik nagy kihívása ennek a hangalapú történetnek, hogy kevésbé jó hangminőségben is tudjunk fogadni válaszokat. Sok múlik a hangkörnyezeten, az utcai háttérzaj például nem szokott segíteni. További izgalmas kérdések még a dadogás, a selypítés és a pöszeség kezelése, valamint a tájszólások értelmezése, bár ez utóbbi talán nem annyira gyakori Magyarországon

– sorolja.

A Minerva Intézet egy