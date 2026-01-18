Megtalálhatták a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyást

A 18 éves fiatal felkutatására létrehozott Facebook-oldalon vasárnap este 21 óra után jelent meg a hír, hogy megtalálták Egressy Mátyást.

Az oldalon azt írják, mindenkinek köszönik, a segítséget, befejezték a keresést.

Az elmúlt két napban hatalmas erőkkel keresték a fiatalembert, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival. Az elmúlt napokban a térfigyelő kamerák felvételei szerint a város számos pontján felbukkant, és zavartan viselkedett.

A Facebook-oldalon egyelőre nem adtak részletesebb információt arról, hogy hol és milyen állapotban találták meg a fiút.