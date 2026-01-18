Nem jött össze a történelmi siker, kikapott a magyar pólóválogatott Szerbiától

Pedig szenzációsan kezdett a magyar csapat, amely két perc alatt 3-0-s előnyre tett szert Nagy Ádám, Vigvári Vince és Angyal góljaival, sőt, Vigvári Vendel találatával 4-1-re is vezettünk. Innen azonban Szerbia visszajött, és már az első negyed végére 4-4-re egyenlített.

A második negyedben fej-fej mellett haladtak a felek, Nagy Ádám újabb két gólt vágott, ám az utolsó találat Mandicé lett, ezzel félidőben 8-7-re vezetett a hazai együttes.

A második félidőt eléggé visszafogottan kezdte Varga Zsolt csapata, amíg mi kapufákat, addig a hazaiak gólokat lőttek. Nem tudtuk tartani a Jaksic, Cuk, Mandic diktálta iramot, és az 5-1-es harmadik negyeddel úgy tűnt, elúszott a meccs (8-13).

A magyar válogatott azonban nem így gondolta, Manhercz, Vigvári Vince és Kovács sorozatban szerzett három találatával 13-11-re sikerült felzárkózni.

Az utolsó két perc őrült izgalmakat hozott, Jansik egy gólra hozta fel a csapatot, de Strahinja Rasovic szép ejtéssel visszatette a kétgólos különbséget (13-15). Fekete újabb góljával 14-15-re alakult az eredmény, majd ugyan volt még 10 másodpercünk az esetleges egyenlítésre, de lövésig sem jutottunk el.

Az immáron elődöntős szerbek ezzel továbbra is veretlenek hazai Eb-mérkőzésen, a mérlegük 19-0.

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.