Nem jött össze a történelmi siker, kikapott a magyar pólóválogatott Szerbiától

Pedig szenzációsan kezdett a magyar csapat, amely két perc alatt 3-0-s előnyre tett szert Nagy Ádám, Vigvári Vince és Angyal góljaival, sőt, Vigvári Vendel találatával 4-1-re is vezettünk. Innen azonban Szerbia visszajött, és már az első negyed végére 4-4-re egyenlített.
A második negyedben fej-fej mellett haladtak a felek, Nagy Ádám újabb két gólt vágott, ám az utolsó találat Mandicé lett, ezzel félidőben 8-7-re vezetett a hazai együttes.
A második félidőt eléggé visszafogottan kezdte Varga Zsolt csapata, amíg mi kapufákat, addig a hazaiak gólokat lőttek. Nem tudtuk tartani a Jaksic, Cuk, Mandic diktálta iramot, és az 5-1-es harmadik negyeddel úgy tűnt, elúszott a meccs (8-13).
A magyar válogatott azonban nem így gondolta, Manhercz, Vigvári Vince és Kovács sorozatban szerzett három találatával 13-11-re sikerült felzárkózni.
Az utolsó két perc őrült izgalmakat hozott, Jansik egy gólra hozta fel a csapatot, de Strahinja Rasovic szép ejtéssel visszatette a kétgólos különbséget (13-15). Fekete újabb góljával 14-15-re alakult az eredmény, majd ugyan volt még 10 másodpercünk az esetleges egyenlítésre, de lövésig sem jutottunk el.
Az immáron elődöntős szerbek ezzel továbbra is veretlenek hazai Eb-mérkőzésen, a mérlegük 19-0.
A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.
Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, E csoport
Szerbia – Magyarország 15-14 (4-4, 4-3, 5-1, 2-6)
gól: N. Jaksic 3, Mandic 3, Cuk 2, S. Rasovic 2, Randjelovic 1, Martinovic 1, Lazic 1, P. Jaksic 1, Dedovic 1, illetve Nagy Ádám 4, Vigvári Vince 2, Jansik 2, Angyal 1, Vigvári Vendel 1, Nagy Ákos 1, Manhercz 1, Kovács 1, Fekete 1.
Montenegró – Hollandia 15-11 (1-3, 6-6, 3-1, 5-1)
Spanyolország – Franciaország 14-8 (2-1, 3-2, 5-3, 4-2)