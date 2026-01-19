Letiltották a magyar hatóságok az oldalt, amely szerint Magyar Péter és a Tisza Párt nyerné a választást

Sokaknak feltűnhetett hétfőn reggel a Polymarket elnevezésű fogadási/előrejelzési piaci platform magyar felhasználói közül, hogy elérhetetlenné vált itthon az oldal. A Bitcoinbázis szerint a tiltás oka, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatósági eljárásban vizsgálja a Polymarket üzemeltetőjét tiltott szerencsejáték szervezése miatt, és a végleges döntésig blokkolták az oldalt és annak aldomainjeit magyar IP-címről.

Bár kezdetben úgy tűnt, hogy VPN használatával továbbra is hozzá lehet férni a platformhoz, ez hétfő kora délután megváltozott, és teljesen elérhetetlenné vált.

Eközben a Polymarket legnagyobb riválisa, a Kalshi egyelőre minden probléma nélkül elérhető Magyarországról.

Miért fontos a Polymarket?

A Polymarket egy blokklánc alapú „előrejelzési piac”, ahol nem hagyományos értelemben vett fogadás zajlik (ahol a szolgáltató határozza meg az esélyeket, az oddsokat), hanem a tőzsdékhez hasonlóan a résztvevők egymás között kereskednek egy-egy jövőbeli esemény bekövetkezésére vonatkozóan, írja a Qubit. Az árfolyamok így azt mutatják meg, hogy a piac mekkora valószínűséget társít, egy-egy eseményhez.

A platformon jelentős forgalommal futnak a magyar vonatkozású események is: a 2026-os országgyűlési választás győzteséről szóló fogadásokon már több millió dollárnyi tét gyűlt össze.

A legutóbbi elérhető adatok szerint ezek alapján 54-46 arányban vezetett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. A rivális Kalshi platformon ugyanezen a fogadáson 38 ezer dollárnyi forgalom mozdult meg, ez alapján pedig Orbán Viktor vezet 53 százalékos eséllyel.

Érdemes megjegyezni, hogy nem ez az első eset, hogy külföldi oldalakat tiltanak le Magyarországon: miután orosz propaganda terjesztése miatt elérhetetlenné tették az Origót és a Demokratát Ukrajnában, Magyarország tükörintézkedést vezetett be a döntéssel szemben. Erről, valamint a letiltás okairól és lehetséges módszereiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.