Orbán Viktor: A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyerni

„Mielőtt beszélni kezdenék, szeretnénk mondani valamit, egyenesen, őszintén, kőkeményen: A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a beszédét az Országos Önkormányzati Fórumon a polgármesterekből álló közönségének.

„Ti vagytok a hivatásosok, meg vannak önkéntesek. Ha a trombita hangja bizonytalan, akkor az önkéntesek nem mozdulnak. És a trombitát nektek kell fújni” – adta ki a feladatot a miniszterelnök a fideszes polgármestereknek.

Úgy áll a helyzet, hogy a 2026-os választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe. Ha beleálltok, nyerünk, ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem

– mondta váratlanul őszintén a politikus, aki szerint a mozgósítás fogja eldönteni a választást.

„Az a feladatotok, hogy minden egyes Fidesz-KDNP-szimpatizánst vigyetek el választani” – adta ki az ukázt Orbán, aki ezután beszélt arról is, hogy 2026-27-ben átalakítanák majd az önkormányzati rendszert, ott ahol szükséges.

Orbán kitért az ellenfelére is, anélkül, hogy nevén nevezte volna.

„Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amely otthon van mindenütt az országban. Nézem a kihívóinkat, meglepődök, hogy honnan van egy 26 tagú pártnak bátorsága ahhoz, miután néhány, az országgal ismerkedést szolgáló körút után vállalkozzon az ország kormányzására” – célzott a Tisza Pártra Orbán, aki szerint polgármesterek és helyi ismeretek nélkül nem szabad vállalkozni a kormányzásra. „Mi vagyunk az a közösség, amely nem látogatja a vidéket, hanem onnan jövünk” – tette hozzá.