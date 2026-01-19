Felkutatja a rendőrség azokat, akik utoljára beszéltek és találkoztak az eltűnt Egressy Mátyással

Továbbra is hatalmas erőkkel keresik a rendőrök azt a 18 éves fiút, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.Egressy Mátyás január 17-én kettő óra után indult el a belvárosi szórakozóhelyről de azóta sem tért haza.

Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől-egyig ellenőrzi, de továbbra sem kommentálja a rendőrség.

Úgy tudjuk, hogy rendőrség minden lehetséges dolgot megvizsgál és feltérképez most, amit csak a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, ellenőrzik a fiatal híváslistáját, és felkutatják azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással telefonon, vagy akár személyesen is találkozhattak vele.

A BRFK azt kéri, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.