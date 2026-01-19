Vádat emeltek Semjén Zsolt és Rogán Antal Szőlő utcával kapcsolatos rágalmazása miatt

A Fővárosi Ügyészség nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását kezdeményezte egy férfi ellen, aki a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban két vezető politikust rágalmazott meg.

Bár az ügyészség egy érintett nevét sem említi a közleményében, az ügy leírása ráillik Káncz Csaba újságíró egy szeptember 13-ai Facebook-posztjára, amelyben Semjén Zsoltot és Rogán Antalt vádolta meg bizonyítékok nélkül a javítóintézettel kapcsolatos bűncselekményekkel. Tuzson Bence igazságügyi miniszter Szőlő utcai ügyben ősszel kiadott jelentése Káncz bejegyzése alapján keverte bele a brit titkosszolgálatokat a történetbe.

Az ügyészség a következőt írja a vádirat lényegéről: „a vádlott 2025. szeptember 13-án, kora reggel, az egyik internetes közösségi portálon, a mindenki számára elérhető profiljában közzétett egy bejegyzést a Budapesti Javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban. Ebben hivatkozott a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetőjére, aki egy interjúban azt mondta, hogy pletykák szerint vezető politikusok is érintettek lehetnek az ügyben.”

Az ügyészség szerint ezek, a vádlott által közzétett, tényekkel semmilyen formában alá nem támasztott híresztelések alkalmasak voltak arra, hogy a sértettek jóhírnevét, társadalmi megbecsülését sértsék, ugyanis annak látszatát keltették, hogy a személyük súlyos bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódik.