Már vasárnapi vonatokat is érint a Keleti pályaudvar peronátépítése

Már január 11-én vasárnap megkezdődnek a Keleti pályaudvart érintő forgalmi változások. Ezen a napon a Pécsről 17:14-kor és 19:14-kor induló Mecsek InterCityk (IC 801, IC 811), valamint a Sopronból 20:21-kor induló Scarbantia InterCity (IC 1991) már csak Budapest Kelenföldig közlekedik.

Ahogy a MÁV már korábban közölte, január 12-től február 28-ig a Déli Körvasút építéséhez és a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok miatt jelentősen módosul a Keleti pályaudvar forgalmi rendje. Ebben az időszakban a Dunántúlról érkező és oda induló belföldi távolsági vonatok többsége nem a Keletibe, hanem Kelenföldre érkezik és onnan is indul, miközben menetrendjük alapvetően nem változik.

A munkálatok miatt február végéig lezárják a Keleti pályaudvar Kerepesi út felőli kapuját a 11–13. vágányoknál. Ezek a vágányok a főbejáraton és az aluljárón keresztül, illetve a Kerepesi úti akadálymentes fogadócsarnokon át közelíthetők meg.

A MÁV arra kéri az utasokat, hogy ne megszokásból induljanak útnak, hanem utazásuk előtt minden alkalommal ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁVPlusz applikációban, a MÁVPlusz.hu és a jegy.mav.hu oldalakon, mivel a munkálatok üteméhez igazodva az év során további változások is várhatók.

Magasítják a peront

A vágányzár ideje alatt megkezdődik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya közötti peron átépítése akadálymentes magasperonná. A mintegy 300 méter hosszú és 6 méter széles peront az európai szabványoknak megfelelően, a sínkorona fölött 55 centiméteres magasságúra alakítják át. A beruházás részeként több mint 1800 négyzetméternyi peronterület újul meg, taktilis burkolat kerül kiépítésre, valamint vágányszabályozási és állagmegóvási munkákat is végeznek.

A fejlesztés célja, hogy a Keleti pályaudvar alkalmassá váljon a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal kiszolgálására is, beleértve a szerb vasút által tervezett, alacsonypadlós, kínai gyártmányú Soko (Sólyom) motorvonatok fogadását. A tervek szerint a bontási munkák január végéig tartanak, az építés február végére fejeződik be, és ezt követően indulhat el a vonalon a menetrendszerinti közlekedés.