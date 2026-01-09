Gyorsan lezárta a rendőrség a fideszes jelölt vadászbalesetének vizsgálatát

Bár a rendőrség az elmúlt két hétben semmilyen információt nem adott ki Polgári András, Fidesz-politikus újfehértói vadászbalesetéről, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság pénteken azt közölte lapunkkal, hogy a „lefolytatott eljárásában büntetőjogi felelősséget nem állapítottak meg, ezért ennek megfelelően az eljárás befejezéséről határoztak”.

Lapunk hétfőn írta meg, hogy Polgári, a Fidesz frissen bejelentett nyíregyházi képviselőjelötlje egy december 28-án tartott vadászaton lábon lőtte magát az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén.

Polgári András a saját sörétes fegyverével sebesítette meg magát, amikor egy beérkező hívást próbált felvenni a mobilján, ám közben elsült a lábfeje felé irányuló puska.

Úgy tudjuk, hogy már az első rendőri jelentés felhívta az ügy politikai színezetére a vezetés figyelmét. A helyszínről küldött összefoglaló kiemelte, hogy a sérült a Fidesz képviselőjelöltje a 2026-os választáson, egyben a megyei kormányhivatal főigazgatója.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon korábban arról is érdeklődtünk, hogy a választás szempontjából is fontos ügyről miért nem adtak hírt, de erre a kérdésre most sem reagáltak.

Polgári András alig több mint egy hónapja lett a kormánypárt jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es körzetben, ahol a legutóbbi két választáson Szabó Tünde korábbi sportállamtitkár indult. A Fidesz jelöltjének áprilisban a tiszás Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával kell megmérkőznie.