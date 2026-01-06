Hóhelyzet: Orbán lapátot ragadott, Karácsony felmérte a közlekedést

Orbán Viktor hólapátolással indította a napot, legalábbis erre lehet következtetni a Facebookjára feltöltött kép alapján. A miniszterelnök szerint „nincs szebb egy havas reggelnél”, de azt kérte, hogy a hóhelyzet fokozódása miatt mindenki vigyázzon magára.

Karácsony Gergely személyesen tesztelte, hogy Budapest forgalmas útjai még „a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók”. A főpolgármester megköszönte az egész éjszaka dolgozó kollégái munkáját, egyben a közlekedők türelmét kérte. Hozzátette: aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, aki pedig autóba ül, az használjon téli gumit.

Az ország más pontjain nem ilyen jó a helyzet

Ahogy arról részletesen is beszámoltunk, a havazás az ország több pontján fennakadást okoz a közlekedésben. Jelentős menetrendi fennakadások vannak Budapest agglomerációjában és több Pest megyei helyközi buszvonalon, de nehezebb az eljutás Baranyában, Vasban és Borsodban is, míg Baján egy autóbusz is megcsúszott az úton.

A nap folyamán további havazás is várható, érdemes felkészülni.