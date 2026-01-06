Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járataink megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani – közölte a MÁV-csoport.

A cég honlapján közzétett tájékoztatás alapján reggel negyed 8 körül legnagyobb mértékben Budapest agglomerációjában és Pest vármegyében változik a közlekedési rend: több kora reggeli járat kimarad vagy ritkábban közlekedik Újpest, Galgamácsa, Vác, Veresegyház, Érd, Esztergom, Pilisborosjenő és Százhalombatta térségében, egyes esetekben pótló vagy későbbi indulású járatokkal.

Baranya vármegyében, a rossz útviszonyok miatt több autóbusz nem tud bizonyos településeket és fordulókat megközelíteni, így például Magyarsarlóst, Szalánta egy részét, Dinnyeberkit, Vargát és Kölked több megállóját. Hasonló okokból emeltek ki megállókat Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegyében is, ahol számos járat nem ér el kisebb településeket, illetve több megállót, köztük Irotát, Regécet, Mogyoróskát, Csenyétét és Sajóvelezdet.

Békés vármegyében egy műszaki hiba miatt maradt ki egy kora reggeli járat, Győr‑Moson‑Sopron vármegyében pedig egy győri indulású busz nem közlekedik, utasait későbbi járatok szállíthatják el. Komárom‑Esztergom vármegyében több településen ideiglenesen nem érintik a fordulókat és egyes megállókat, ugyanakkor a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon a vonatokon elfogadják a buszjegyeket Budapest és Tatabánya között.

Nógrád és Tolna vármegyében egy-egy járat marad ki vagy módosított útvonalon közlekedik, Somogyban pedig baleset okoz jelentős, akár félórás késéseket a Kaposfő környéki szakaszon.

Vas vármegyében Ispánkon több megállót nem érintenek a járatok, míg a 84‑es főúton Zsédeny és Hegyfalu között baleset miatt teljes útzár van, emiatt több helyközi busz várakozik.

Zalaegerszegen a 6‑os helyi járatok számos szenterzsébethegyi megállót nem szolgálnak ki.

Lázár szerint nincs nagy gond, a vasút viszont akadozik

Kedd reggeli posztjában Lázár János is felhívta a figyelmet arra, hogy az autóbuszos közlekedést több térségben is nehezítik az útviszonyok, ugyanakkor a komoly baleset nem történt a hajnali órákban.

A közlekedési miniszter hozzátette: au ország nagy részén a fő‑ és mellékutak latyakosak, hókásásak, helyenként havasak, ugyanakkor a látási viszonyok többnyire megfelelőek. A hóeltakarításon és síkosságmentesítésen országosan több mint 400 munkagép dolgozik, miközben elegendő készlet áll rendelkezésre útszórósóból és vegyi anyagokból.

A vasúti közlekedésben továbbra is I. fokú hókészenlét van érvényben: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések működnek, a vonatforgalom minden vonalon elindult, és Lázár szerint jelentős fennakadások nincsenek, valamint a HÉV‑közlekedésben sem tapasztalható zavar.

A vonatközlekedés ugyanakkor nem problémamentes, a MÁV közlése szerint:

Rákospalota-Újpest állomáson váltóhiba okoz fennakadást, ezért a veresegyházi vonalon változásokra kell számítani; egyes járatok csak Rákospalota-Újpestig vagy a Nyugati pályaudvar helyett csak onnan közlekednek.

A vasúti jegyeket elfogadják Budapest és Fót, valamint Budapest és Veresegyház között a Volán-járatokon a fennakadás végéig.

Szintén váltóhiba miatt a Szolnokról Hatvanba indult S820-as vonat csak Újszásztól közlekedik. Villányban ugyancsak váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt több vonat helyett pótlóbusz jár.

Megcsúszott egy busz Baján

A megváltozott időjárási körülmények miatt az ország több pontján is baleseteztek a járművek. A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint:

Árokba csúszott egy személygépjármű a 471-es főúton, Nyíradonynál, a 25-ös kilométerszelvénynél. Az autóban csak a sofőr utazott.

Frontálisan karambolozott két személygépkocsi a 834-es főúton, Kemenesmihályfa térségében, a 29-es kilométerszelvénynél. Mindkét autóban csak a sofőr utazott.

Megcsúszott az úttesten egy autóbusz Baján, a Dombos utcában. Az árok mellett a betongyámok tartják a járművet, amely nem szállított utasokat. A bajai hivatásos tűzoltók emelőpárnával kezdték meg a busz műszaki mentését.

A vízbe csúszott egy gépkocsi hátsó kereke Dunakeszin, a Rév úton, a komp lejárójánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók kisegítették a vezetőt a járműből, a síkosságmentesítést követően pedig az autót is kihúzzák a folyóból.

Jön a havazás második hulláma

Amint arról beszámoltunk, a hétfői intenzív havazás után kedden érkezik a második hullám: délnyugat felől újabb csapadékzóna vonul át, amely az ország nagy részén jelentős friss hótakarót hoz. Az északnyugati területek kivételével többfelé újabb 5–15 centiméter hó hullhat, a déli országrészben pedig szerda reggelig akár 20 centimétert meghaladó mennyiség is leeshet.

A hőmérséklet a keleti országrész kivételével egész nap fagypont alatt marad, ezért a hó tartósan megmarad, az utak lefagyhatnak. A Dunántúl nyugati részén, majd estétől északkeleten hófúvások is kialakulhatnak, míg a keleti határ mentén estére időszakosan ónos eső eshet. További részletek itt.