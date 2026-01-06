Még több hóval jöhet a havazás második hulláma

Havazásra, hófúvásra és ónos esőre is figyelmeztetést adott ki a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt, amely szerint a hétfői, kiadós havazás után kedden érkezik a havazás második hulláma.

Ahogy írták, délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből – az északnyugati tájak kivételével – újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 cm hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat!

A déli országrészben szerda reggelig több mint 20 centiméter friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet a figyelmeztetésük szerint.

Hófúvás, ónos eső is lehet

A keddi havazásból csak az ország északnyugati csücske maradhat ki. Viszont ott a Dunántúl nyugati részével együtt hófúvásra figyelmeztettek a helyenként megerősödő északnyugati szél miatt. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északi irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.

Estére a keleti határvidéket időszakosan ónos eső sújthatja, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére figyelmeztetést adtak ki a meteorológiai szolgálat.

Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet az előrejelzés szerint.