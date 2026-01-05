Lázár János: A téli időjárásra felkészültünk

Mostoha időre kell számítanunk a héten: az előrejelzések akár -19 fokos hidegről, 10 centis hóról és tartós ónos esőről szólnak, utóbbi miatt már hétfőre figyelmeztetés adott ki a HungaroMet Zrt. A vizuális típusoknak itt egy animáció is szemlélteti, hogyan alakul a hét első napján a csapadékhelyzet, arra számítani lehet, hogy kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hóréteg alakulhat ki.

Ez lehet az idei tél első komoly, egész országot lefedő havazása, ami várhatóan komoly próbatétel elé állítja majd a közlekedési infrastruktúrát és a MÁV-ot, ha csak abból indulunk ki, hogy az elmúlt tél első nagy havazásakor teljesen összeomlott a vonatközlekedés.

Az ország közlekedésért is felelős miniszter, Lázár János ugyanakkor magabiztos, hétfőn reggel legalábbis kijelentette, hogy felkészültek a téli időjárásra. Mégpedig úgy, hogy a következő napokban szolgálatba helyeznek:

739 téli elhárításra alkalmas járművet

213 rakodógépet a sórakodáshoz

továbbá 2301 szakembert 12 órás váltott műszakban.

Ezeken felül betáraztak több mint 80 ezer tonna útszóró sót, továbbá 0–24 órás megerősített ügyelet lesz a közuton és vasúton is.

Előre meghatározott sorrendben takarítja az utakat

Azt pedig már a Magyar Közút tette közzé a havazással összefüggésben, hogy milyen sorrend szerint határozzák meg az utak takarítását, egészen addig, míg a havazás el nem áll.

„Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben. A folyamatos havazás miatt várhatóan egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek majd a munkagépek mindaddig, amíg a havazás el nem áll, és szükséges a hóekézés” – jelezték előre, leszögezve, hogy a munkálatokat egészen addig fogják végezni, amíg a burkolat „ismét teljesen fekete lesz”.

A közlekedőket egyúttal arra kérik, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról, valamint az aktuális közlekedési helyzetről és útviszonyokról.