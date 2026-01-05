Előre meghatározott sorrendben takarítja az utakat a Magyar Közút, amíg a havazás el nem áll

Kisokost adott ki a Magyar Közút a havazással összefüggésben, amely gyakorlatilag az egész országot érinteni fogja a napokban.

Mint írták, a várható havazással érintett térségekben a szakemberek már a havazást megelőzően juttatnak ki útszóró sót annak érdekében, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák, és elérjék, hogy később, a hóekézés során a havat könnyebben le tudják tolni az útról.

Amint megérkezik a havazás, és a friss hó vastagsága a burkolaton eléri a 3–5 centimétert, a sószórás mellett a hóekézési munkák is megkezdődnek. Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben. A folyamatos havazás miatt várhatóan egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek majd a munkagépek mindaddig, amíg a havazás el nem áll, és szükséges a hóekézés. A munkák és a fordulókörök akkor érnek véget, amikor a burkolat ismét teljesen fekete lesz, addig a közlekedők munkaközi állapotokkal, ideiglenesen téliesebb útviszonyokkal is találkozhatnak

– jelezték.

Tájékoztattak arról is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli időszakban országosan 19 vármegyei igazgatóságán, 80 mérnökségén, valamint a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatban végzi tevékenységét. A társaság 739 téli elhárításra alkalmas bevethető tehergépjárművel rendelkezik, továbbá 213 rakodógéppel, amelyek a sórakodást szolgálják. A téli hóeltakarítási munkákat összesen 2301 fő gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban.

A síkosságmentesítéshez a társaság raktáraiban 84 650 tonna útszóró só, 862 tonna CaCl₂-granulátum, 2 300 000 liter CaCl₂-oldat, valamint 7 580 tonna zúzalék áll rendelkezésre.

A közlekedőket arra kérik, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról, valamint az aktuális közlekedési helyzetről és útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon.