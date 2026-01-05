Támad a tél: animáción mutatjuk, hol, mikor havazhat hétfőn

Rég nem látott havas helyzet körvonalazódik a jövő hét elején: az első kiterjedtebb havazás hétfőn érkezhet, írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt.
Mint fogalmaznak, hajnaltól dél felől csapadékzóna érkezik, amely napközben az ország döntő részére kiterjed, majd kedd reggelre kelet, északkelet felé levonul. Általában hó lesz a jellemző csapadékforma, és kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hóréteg alakulhat ki.
A jelenlegi csapadék előrejelzéseket figyelembe véve:
- a déli országrészben a legjobbak az esélyek vastagabb hótakaróra, itt nagyobb területen 10 cm körüli vagy azt meghaladó hó is összegyűlhet,
- míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek.
Közzétettek egy animációt is, hogy hol, mikor lehet havazásra számítani:
A keleti, délkeleti határszélen (a kissé visszahullámzó front hatására) vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső is előfordulhat. Jelentős bizonytalanság mellett, kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre (> 1 mm) is van esély.
Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.
A hétfőre kiadott figyelmeztetésekről itt olvashat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható. Késő este 0, -4 fok valószínű.