Támad a tél: animáción mutatjuk, hol, mikor havazhat hétfőn

Rég nem látott havas helyzet körvonalazódik a jövő hét elején: az első kiterjedtebb havazás hétfőn érkezhet, írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt.

Mint fogalmaznak, hajnaltól dél felől csapadékzóna érkezik, amely napközben az ország döntő részére kiterjed, majd kedd reggelre kelet, északkelet felé levonul. Általában hó lesz a jellemző csapadékforma, és kedd reggelig az ország nagyobb részén mérhető hóréteg alakulhat ki.

A jelenlegi csapadék előrejelzéseket figyelembe véve:

a déli országrészben a legjobbak az esélyek vastagabb hótakaróra, itt nagyobb területen 10 cm körüli vagy azt meghaladó hó is összegyűlhet,

míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek.

Közzétettek egy animációt is, hogy hol, mikor lehet havazásra számítani:

A keleti, délkeleti határszélen (a kissé visszahullámzó front hatására) vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső is előfordulhat. Jelentős bizonytalanság mellett, kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre (> 1 mm) is van esély.

Hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.

A hétfőre kiadott figyelmeztetésekről itt olvashat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható. Késő este 0, -4 fok valószínű.