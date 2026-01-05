Az M1-es főúton jelentős a forgalom, emellett az intenzív havazás az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is lassítja a forgalmat – írja az Útinform.

Emellett Budapest irányában baleset történt az M5-ös autópályán, Szeged és Kiskunfélegyháza között. Emiatt a 134-es kilométernél sávzárásra és 8 km-t meghaladó torlódásra kell készülni, figyelmeztet a portál.

Az M1-es autópályán pedig frontális karambol történt a 24-es kilométernél, Biatorbágy térségében. A baleset után Budapest felé és Hegyeshalom irányába is újra megindultak a sávok valamivel este 7 óra előtt.

Korábban megírtuk, hogy a havazás miatt az ország több részén jelentősen késhetnek a buszok.

A kormány operatív törzset állított fel a hóhelyzet kezelése érdekében, amit Pintér Sándor belügyminiszter vezet.